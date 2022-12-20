Jerry Heil, которая заняла третье место в нацотборе на "Евровидение 2023", прокомментировала победу группы Tvorchi

"Победа или поражение в конкурсах оказывает соответствующее влияние на ваше моральное состояние. Но только, если твое эго на первом месте, – написала артистка. – В начале полномасштабной войны я наконец-то нашла свою миссию в служении украинской музыке, поэтому считаю национальный отбор этого года не конкурсом, а площадкой, где слышат тех, кто говорит на музыкальном языке".

Jerry Heil заявила, что итоги нацотбора в любом случае были бы правильными.

"Потому что посмотрите сколько классных новых имен, во-первых, услышал украинский народ, а во-вторых, Tvorchi реально покажут нашу страну как страну без границ. Все украинские музыканты сегодня являются частью команды, которая заставит украинскую музыку выйти на мировую арену. И в этом я вижу свою жизненную миссию", – добавила она.

Tvorchi победили в нацотборе с результатом 19 баллов (10 от зрителей и девять от жюри). При этом Jerry Heil получила от зрителей девять баллов и восемь от жюри.