Бульвар Шоубиз
 
20 декабря, 2022
 
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Jerry Heil, которая заняла третье место в нацотборе на "Евровидение 2023", прокомментировала победу группы Tvorchi

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Jerry Heil: Tvorchi реально покажут нашу страну как страну без границ
Jerry Heil: Tvorchi реально покажут нашу страну как страну без границ
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil заявила, что в случае необходимости поможет победителям украинского нацотбора на "Евровидение 2023", группе Tvorchi с текстом песни или ее припевом. Об этом она написала 20 декабря в Instagram.

"Победа или поражение в конкурсах оказывает соответствующее влияние на ваше моральное состояние. Но только, если твое эго на первом месте, – написала артистка.  В начале полномасштабной войны я наконец-то нашла свою миссию в служении украинской музыке, поэтому считаю национальный отбор этого года не конкурсом, а площадкой, где слышат тех, кто говорит на музыкальном языке".

Jerry Heil заявила, что итоги нацотбора в любом случае были бы правильными.

"Потому что посмотрите сколько классных новых имен, во-первых, услышал украинский народ, а во-вторых, Tvorchi реально покажут нашу страну как страну без границ. Все украинские музыканты сегодня являются частью команды, которая заставит украинскую музыку выйти на мировую арену. И в этом я вижу свою жизненную миссию", – добавила она.

Tvorchi победили в нацотборе с результатом 19 баллов (10 от зрителей и девять от жюри). При этом Jerry Heil получила от зрителей девять баллов и восемь от жюри.

Контекст:

Jerry Heil принимала участие в нацотборе на "Евровидение" во второй раз. В 2020 году она заняла в финале шестое место с композицией Vegan.

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоялся 17 декабря. В нем принимало участие 10 конкурсантов. Из-за массированных ракетных обстрелов украинских городов российскими оккупантами мероприятие проходило в укрытии.

Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы во время голосования в приложении "Дія". Ими стали фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, певица Джамала и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Зрительское голосование также впервые в истории украинского нацотбора проходило в "Дії". По итогам голосования зрителей и жюри победителем нацотбора стала группа Tvorchi. Таким образом, Украина стала первой страной, которая определилась со своим представителем и песней на международный песенный конкурс.

Всего в голосовании за финалиста нацотбора приняло участие 166 762 украинца.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.

Теги: Евровидение, певица, нацотбор, Jerry Heil, Tvorchi
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