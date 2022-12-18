Стало известно, сколько украинцев проголосовало в "Дії" за финалистов нацотбора на "Евровидение 2023"

Федоров назвал голосование за представителя Украины на "Евровидении 2023" "важным событием для развития цифрового государства".

"Не было никаких сообщений и звонков. То есть каждый гражданин может реально повлиять на процессы, связанные с государством. И все это во время первой в мире полноценной кибервойны. Каждый день нашу страну атакуют. А мы обороняемся и успешно контратакуем в киберпространстве. "Дія" работала стабильно и легко переносила нагрузку", – написал он.

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Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоялся 17 декабря. В нем принимало участие 10 конкурсантов. Из-за массированных ракетных обстрелов украинских городов российскими оккупантами мероприятие проходило в укрытии.

Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы во время голосования в приложении "Дія". Ими стали фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, певица Джамала и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Зрительское голосование также впервые в истории украинского нацотбора проходило в "Дії". По итогам голосования зрителей и жюри победителем нацотбора стала группа Tvorchi (10 баллов от зрителей и девять от жюри).

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.