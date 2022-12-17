  "Путин, чтоб ты сдох!" Сердючка в прямом эфире украинского нацотбора на "Евровидение 2023" повторила свою кричалку про президента РФ. Видео

Она исполнила песню "Є пропозиція", которая является саундтреком к украинскому фильму "Велика прогулянка".
В конце выступления Сердючка в прямом эфире озвучила свою фирменную кричалку о президенте РФ Владимире Путине.
Этот фрагмент вырезан из официального ролика, но растиражирован в соцсетях. В частности, его опубликовал Telegram-канал "Культурная прачечная".
"Путин, чтоб ты сдох, – прокричала певица. – Аминь".
Кроме кричалки о Путине, Данилко является автором популярных фраз "Геть из Украины, москаль некрасивый!" и "Раша, гудбай".