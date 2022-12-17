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17 декабря, 2022
 
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"Путин, чтоб ты сдох!" Сердючка в прямом эфире украинского нацотбора на "Евровидение 2023" повторила свою кричалку про президента РФ. Видео

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Сердючка исполнила песню "Є пропозиція"
Сердючка исполнила песню "Є пропозиція"
Фото: Євробачення Україна / Facebook

Украинская певица Верка Сердючка, в образе которой выступает украинский шоумен Андрей Данилко, 17 декабря вышла на сцену украинского нацотбора на "Евровидение 2023" после выступления 10 финалистов. Видео опубликовано на YouTube-канале украинского нацотбора.

Она исполнила песню "Є пропозиція", которая является саундтреком к украинскому фильму "Велика прогулянка".

ВИДЕО
Видео: Євробачення Україна | Eurovision Ukraine official / YouTube

В конце выступления Сердючка в прямом эфире озвучила свою фирменную кричалку о президенте РФ Владимире Путине.

Этот фрагмент вырезан из официального ролика, но растиражирован в соцсетях. В частности, его опубликовал Telegram-канал "Культурная прачечная".

"Путин, чтоб ты сдох, – прокричала певица. – Аминь". 

Контекст:

Кроме кричалки о Путине, Данилко является автором популярных фраз "Геть из Украины, москаль некрасивый!" и "Раша, гудбай".

Теги: Владимир Путин, Евровидение, Андрей Данилко, саундтрек, Верка Сердючка, певица, нацотбор
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