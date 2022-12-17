  "Путин, чтоб ты сдох!" Сердючка в прямом эфире украинского нацотбора на "Евровидение 2023" повторила свою кричалку про президента РФ. Видео

Она исполнила песню "Є пропозиція", которая является саундтреком к украинскому фильму "Велика прогулянка".

ВИДЕО

Видео: Євробачення Україна | Eurovision Ukraine official / YouTube

В конце выступления Сердючка в прямом эфире озвучила свою фирменную кричалку о президенте РФ Владимире Путине.

Этот фрагмент вырезан из официального ролика, но растиражирован в соцсетях. В частности, его опубликовал Telegram-канал "Культурная прачечная".

"Путин, чтоб ты сдох, – прокричала певица. – Аминь".