Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi

Жюри поставило дуэту девять баллов. Зрители оценили выступление Tvorchi в максимальные 10 баллов. Таким образом они получили 19 баллов и стали победителями нацотбора.
Второе место заняла бандуристка Kruть с песней "Колискова" (18 баллов), на третьем оказалась певица Jerry Heil с песней When God Shut The Door (17 баллов).
Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы. Ими стали фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, певица Джамала и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.
Зрительское голосование также впервые в истории украинского нацотбора проходило в приложении "Дія".
Победитель украинского нацотбора будет представлять Украину на конкурсе "Евровидение 2023", который состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.