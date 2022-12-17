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17 декабря, 2022
 
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Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi

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Tvorchi получили от зрителей 10 баллов и девять баллов дуэту поставили члены жюри
Tvorchi получили от зрителей 10 баллов и девять баллов дуэту поставили члены жюри
Фото: Євробачення / Facebook

17 декабря в прямом эфире "Суспільного" состоялся нацотбор на международный песенный конкурс "Евровидение 2023", в котором принимали участие 10 финалистов. Победителем нацотбора стала группа Tvorchi с песней Heart of Steel. Об этом сообщается на странице украинского нацотбора в Facebook.

Жюри поставило дуэту девять баллов. Зрители оценили выступление Tvorchi в максимальные 10 баллов. Таким образом они получили 19 баллов и стали победителями нацотбора. 

Второе место заняла бандуристка Kruть с песней "Колискова" (18 баллов), на третьем оказалась певица Jerry Heil с песней When God Shut The Door (17 баллов).

Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы. Ими стали фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, певица Джамала и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Зрительское голосование также впервые в истории украинского нацотбора проходило в приложении "Дія".

https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/posts/pfbid02DR68E5WW8UYBgGW6Hd3ZmzjeyffoTtHezufP2fMPv7pq7wVLgu31sQ1Bh9MTFJmvl

Контекст:

Победитель украинского нацотбора будет представлять Украину на конкурсе  "Евровидение 2023", который состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.

Теги: Евровидение, Великобритания, Джамала, Ливерпуль, Тарас Тополя, нацотбор, Tvorchi, Евровидение 2023
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