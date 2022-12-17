Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi

Tvorchi получили от зрителей 10 баллов и девять баллов дуэту поставили члены жюри Фото: Євробачення / Facebook

Жюри поставило дуэту девять баллов. Зрители оценили выступление Tvorchi в максимальные 10 баллов. Таким образом они получили 19 баллов и стали победителями нацотбора.

Второе место заняла бандуристка Kruть с песней "Колискова" (18 баллов), на третьем оказалась певица Jerry Heil с песней When God Shut The Door (17 баллов).

Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы. Ими стали фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, певица Джамала и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Зрительское голосование также впервые в истории украинского нацотбора проходило в приложении "Дія".