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16 декабря, 2022
 
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Где и когда смотреть украинский нацотбор на "Евровидение 2023". Список участников и их конкурсные песни

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ведущими нацотбора стали Павленко, Мирошниченко и Огневич
Ведущими нацотбора стали Павленко, Мирошниченко и Огневич
Фото: Євробачення Україна / Facebook

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоится 17 декабря. Трансляция шоу начнется в 17.00 по киевскому времени. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии. Об этом сообщается на сайте "Суспільного".

Где и когда смотреть

Трансляция шоу будет проводиться:

  • на телеканале "Суспільне. Культура"; 
  • на сайтах "Суспільне. Культура" и "Евровидение"; 
  • на YouTube-канале "Евровидение Украина";
  • Facebook-странице "Евровидение Украина" и страницах "Суспільного";
  • в прямом эфире на радио "Промінь"; 
  • в приложении "Дія", выбрав "Дія.ТВ" и канал "Суспільне. Культура"
    Фото: Євробачення Україна / Facebook
    Фото: Євробачення Україна / Facebook

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Участники нацотбора на "Евровидение 2023"

В финале выступят 10 украинских артистов.

Фото: Євробачення Україна / Facebook
Фото: Євробачення Україна / Facebook

Их конкурсные песни в порядке выхода артистов на сцену можно прослушать здесь.

Члены жюри

Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы. Ими, кроме Джамалы, стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и лидер украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Как проголосовать

Зрительское голосование будет впервые проходить в приложении "Дія". Победителя финала назовут по результатам голосования членов жюри и зрителей.

Ведущие нацотбора

Ведущими мероприятия стали шоумен Тимур Мирошниченко, певица Злата Огневич и солистка украинской группы Go-A Катерина Павленко.

Контекст:

Победитель украинского нацотбора будет представлять Украину на конкурсе  "Евровидение 2023", который состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.

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