Где и когда смотреть украинский нацотбор на "Евровидение 2023". Список участников и их конкурсные песни

Где и когда смотреть
Трансляция шоу будет проводиться:
Участники нацотбора на "Евровидение 2023"
В финале выступят 10 украинских артистов.
Их конкурсные песни в порядке выхода артистов на сцену можно прослушать здесь.
Члены жюри
Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы. Ими, кроме Джамалы, стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и лидер украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя.
Как проголосовать
Зрительское голосование будет впервые проходить в приложении "Дія". Победителя финала назовут по результатам голосования членов жюри и зрителей.
Ведущие нацотбора
Ведущими мероприятия стали шоумен Тимур Мирошниченко, певица Злата Огневич и солистка украинской группы Go-A Катерина Павленко.
Победитель украинского нацотбора будет представлять Украину на конкурсе "Евровидение 2023", который состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.