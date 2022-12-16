Где и когда смотреть украинский нацотбор на "Евровидение 2023". Список участников и их конкурсные песни

Где и когда смотреть

Трансляция шоу будет проводиться:

на телеканале "Суспільне. Культура";

на сайтах "Суспільне. Культура" и "Евровидение";

на YouTube-канале "Евровидение Украина";

Facebook-странице "Евровидение Украина" и страницах "Суспільного";

в прямом эфире на радио "Промінь";

в приложении "Дія", выбрав "Дія.ТВ" и канал "Суспільне. Культура" Фото: Євробачення Україна / Facebook

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Участники нацотбора на "Евровидение 2023"

В финале выступят 10 украинских артистов.

Фото: Євробачення Україна / Facebook

Их конкурсные песни в порядке выхода артистов на сцену можно прослушать здесь.

Члены жюри

Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы. Ими, кроме Джамалы, стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и лидер украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Как проголосовать

Зрительское голосование будет впервые проходить в приложении "Дія". Победителя финала назовут по результатам голосования членов жюри и зрителей.

Ведущие нацотбора

Ведущими мероприятия стали шоумен Тимур Мирошниченко, певица Злата Огневич и солистка украинской группы Go-A Катерина Павленко.