Названы имена ведущих украинского нацотбора на "Евровидение 2023"

Мирошниченко является бессменным комментатором международного песенного конкурса "Евровидение", а Павленко и Огневич в разные годы принимали участие в конкурсе, заняв соответственно второе и третьем места.

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Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии.

Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы. Ими стали украинская певица Джамала, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и лидер украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Голосование будет проходить в приложении "Дія".

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.