Названы имена 10 финалистов украинского нацотбора на "Евровидение 2023"

В десятку финалистов вошли:

Контекст:

"Суспільне" 17 августа 2022 года анонсировало прием заявок на участие в национальном отборе. За два месяца организаторы получили 384 заявки. В лонглист вошли 36 артистов. Список финалистов будет объявлен до 17 ноября.

Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы. Ими стали украинская певица Джамала, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и лидер украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.