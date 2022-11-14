"Бесит. Я знаю, что некоторые уже знают результат". Участник нацотбора на "Евровидение 2023" отказался от дальнейшего участия в конкурсе

Каналош: Я снова почувствовал себя тем мальчиком из села, которому делают одолжение Фото: luebason / Instagram

Решение подать заявку на участие в нацотборе певец назвал импульсивным решением.

"Я головой не думал. Мне очень не понравился вайб на онлайн-отборе. Я снова почувствовал себя тем мальчиком из села, которому делают одолжение. Который должен быть очень благодарен за то, что его слушают, дают ему шанс. Общественное, когда вы поймете, что участники вам делают одолжение? Вы не платите за их песни. Даже некоторые участники сами платят за свои номера в нацотборе. Вы ставите себя на пьедестал, заявил он.

Певец заявил, что хотел услышать от членов жюри, попал ли он в список финалистов, так как в этом случае ему надо закончить конкурсную песню, но они отказались предоставлять эту информацию. При этом, по словам певца, его коллеги Jerry Heil и Kruть точно знают, что прошли в финал.

"Меня очень бесит. Скажу честно. Я знаю, что некоторые участники уже знают результат. Такие участники, как Jerry Heil и Kruть. Даже если не прошел, ну почему бы не сказать, что я мог бы закрыть для себя эту дверь и заниматься своим делом", – сказал Lue Bason.

Артист также раскритиковал итоги прошлогоднего голосования и оценки, которые получил от членов жюри, обвинив организаторов в фальсификации.

Певец отключил комментарии к своей публикации.