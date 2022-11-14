Бульвар Шоубиз
 
14 ноября, 2022
 
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"Бесит. Я знаю, что некоторые уже знают результат". Участник нацотбора на "Евровидение 2023" отказался от дальнейшего участия в конкурсе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каналош: Я снова почувствовал себя тем мальчиком из села, которому делают одолжение
Каналош: Я снова почувствовал себя тем мальчиком из села, которому делают одолжение
Фото: luebason / Instagram

Украинский артист Lue Bason (Юрий Каналош), который вошел в лонглист участников украинского национального отбора на "Евровидение 2023", отказался от дальнейшего участия, не дождавшись официального решения жюри. Свое заявление артист разместил 13 ноября в Instagram.

Решение подать заявку на участие в нацотборе певец назвал импульсивным решением. 

"Я головой не думал. Мне очень не понравился вайб на онлайн-отборе. Я снова почувствовал себя тем мальчиком из села, которому делают одолжение. Который должен быть очень благодарен за то, что его слушают, дают ему шанс. Общественное, когда вы поймете, что участники вам делают одолжение? Вы не платите за их песни. Даже некоторые участники сами платят за свои номера в нацотборе. Вы ставите себя на пьедестал, заявил он. 

Певец заявил, что хотел услышать от членов жюри, попал ли он в список финалистов, так как в этом случае ему надо закончить конкурсную песню, но они отказались предоставлять эту информацию. При этом, по словам певца, его коллеги Jerry Heil и Kruть точно знают, что прошли в финал.

"Меня очень бесит. Скажу честно. Я знаю, что некоторые участники уже знают результат. Такие участники, как Jerry Heil и Kruть. Даже если не прошел, ну почему бы не сказать, что я мог бы закрыть для себя эту дверь и заниматься своим делом", – сказал Lue Bason.

Артист также раскритиковал итоги прошлогоднего голосования и оценки, которые получил от членов жюри, обвинив организаторов в фальсификации.

Певец отключил комментарии к своей публикации.

Контекст:

Каналош принимает участие в нацотборе в третий раз. Ранее он участвовал в составе группы Cloudless. 

Общественное 17 августа 2022 года анонсировало прием заявок на участие в национальном отборе. За два месяца организаторы получили 384 заявки. В лонглист вошли 36 артистовСписок финалистов будет объявлен до 17 ноября.

Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы. Ими стали украинская певица Джамала, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и лидер украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии. 

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.

Теги: Евровидение, певец, нацотбор, Jerry Heil, Cloudless, Евровидение 2023
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