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02 декабря, 2022
 
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Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на “Евровидение 2023” в приложении “Дія”

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Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоится 17 декабря
Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоится 17 декабря
Фото: Євробачення Україна / Facebook

Украинцы смогут голосовать за финалиста нацотбора на международный песенный конкурс "Евровидение 2023" в приложении "Дія" без регистрации и смс. Об этом сообщается 1 декабря на странице в Facebook Министерства культуры и информационной политики, а также на странице приложения.

В предыдущие годы голосование проходило с помощью отправки смс-сообщений. 

Песни 10 финалистов в порядке их выступления на сцене можно послушать здесь

https://www.facebook.com/MCIPUkraine/posts/pfbid0252Dpyt7CfYHMkFLWoEYC7X3S7noLZbrfGgr6SUCzfrczkGQbsV8i1U9MWgdFYL35l

Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии. 

Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы. Ими стали украинская певица Джамала, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и лидер украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.

Теги: Евровидение, Великобритания, Джамала, Ливерпуль, голосование, The Hardkiss, Тарас Тополя, Антитіла, певица, Юлия Санина, нацотбор, приложение Дія, жюри, финал, Евровидение 2023
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