Украинцы впервые смогут проголосовать за финалиста нацотбора на “Евровидение 2023” в приложении “Дія”

В предыдущие годы голосование проходило с помощью отправки смс-сообщений.

Песни 10 финалистов в порядке их выступления на сцене можно послушать здесь.

Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии.

Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы. Ими стали украинская певица Джамала, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и лидер украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.