Член жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023" Джамала ответила, за какого будет болеть в финале

Джамала: "Евровидение" – это, прежде всего, живое исполнение Фото: jamalajaaa / Instagram

"За кого будете болеть на нацотборе?" – спросили у артистки подписчики.

"Я за песню, – ответила Джамала. – Кроме музыкальной составляющей, я всегда акцентирую внимание на истории, которую рассказывает та или иная композиция. Она должна быть искренней, идти от сердца, тогда есть шанс, что композиция зацепит".

Певица призналась, что также будет обращать внимание на живое исполнение, вокальные данные и умение держаться на сцене.

"Потому что "Евровидение" – это, прежде всего, живое исполнение", – резюмировала она.