Член жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023" Джамала ответила, за какого будет болеть в финале

"За кого будете болеть на нацотборе?" – спросили у артистки подписчики.
"Я за песню, – ответила Джамала. – Кроме музыкальной составляющей, я всегда акцентирую внимание на истории, которую рассказывает та или иная композиция. Она должна быть искренней, идти от сердца, тогда есть шанс, что композиция зацепит".
Певица призналась, что также будет обращать внимание на живое исполнение, вокальные данные и умение держаться на сцене.
"Потому что "Евровидение" – это, прежде всего, живое исполнение", – резюмировала она.
Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии. В нем примут участие 10 финалистов.
Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы. Ими, кроме Джамалы, стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и лидер украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя.
Ведущими нацотбора стали шоумен Тимур Мирошниченко, певица Злата Огневич и солистка украинской группы Go-A Катерина Павленко
Голосование будет проходить в приложении "Дія".
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.