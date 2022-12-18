Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023"

Свой комментарий она опубликовала 17 декабря в Facebook после объявления победителя нацотбора – украинской группы Tvorchi с результатом 19 баллов (10 от зрителей и девять от жюри). При этом Kruть получила от зрителей восемь баллов и 10 от жюри, набрав в итоге на один балл меньше, чем победители.
"Нацотбор на моем пути больше не повторится. И я даже рада. Сама главная победа на фронте. Слава героям", – написала артистка.
Kruть принимала участие в нацотборе на "Евровидение" во второй раз. В 2020 году она заняла в финале третье место с композицией "99".
Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоялся 17 декабря. В нем принимало участие 10 конкурсантов. Из-за массированных ракетных обстрелов украинских городов российскими оккупантами мероприятие проходило в укрытии.
Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы во время голосования в приложении "Дія". Ими стали фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, певица Джамала и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.
Зрительское голосование также впервые в истории украинского нацотбора проходило в "Дії". По итогам голосования зрителей и жюри победителем нацотбора стала группа Tvorchi. Таким образом, Украина стала первой страной, которая определилась со своим представителем на международный песенный конкурс.
Всего в голосовании за финалиста нацотбора приняло участие 166 762 украинца.
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.