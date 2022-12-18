Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023"

Kruть: Нацотбор на моем пути больше не повторится Фото: Євробачення Україна / Facebook

Свой комментарий она опубликовала 17 декабря в Facebook после объявления победителя нацотбора – украинской группы Tvorchi с результатом 19 баллов (10 от зрителей и девять от жюри). При этом Kruть получила от зрителей восемь баллов и 10 от жюри, набрав в итоге на один балл меньше, чем победители.

"Нацотбор на моем пути больше не повторится. И я даже рада. Сама главная победа на фронте. Слава героям", – написала артистка.