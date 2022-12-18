Бульвар Шоубиз
 
18 декабря, 2022
 
Новости

Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Kruть: Нацотбор на моем пути больше не повторится
Kruть: Нацотбор на моем пути больше не повторится
Фото: Євробачення Україна / Facebook

Украинская певица и бандуристка Kruть (Марина Круть), которая заняла в финале украинского нацотбора на "Евровидение 2023" второе место, заявила, что больше не будет принимать участие в этом конкурсе.

Свой комментарий она опубликовала 17 декабря в Facebook после объявления победителя нацотбора – украинской группы Tvorchi с результатом 19 баллов (10 от зрителей и девять от жюри). При этом Kruть получила от зрителей восемь баллов и 10 от жюри, набрав в итоге на один балл меньше, чем победители.

"Нацотбор на моем пути больше не повторится. И я даже рада. Сама главная победа на фронте. Слава героям", – написала артистка.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0MGiSC4oWZJfaqoUKXRibYY6BTePjzuxSxKm8NEGcocz5jJAyUcun758Bza9h6Yu2l&id=100007853202392

Контекст:

Kruть принимала участие в нацотборе на "Евровидение" во второй раз. В 2020 году она заняла в финале третье место с композицией "99".

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоялся 17 декабря. В нем принимало участие 10 конкурсантов. Из-за массированных ракетных обстрелов украинских городов российскими оккупантами мероприятие проходило в укрытии.

Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы во время голосования в приложении "Дія". Ими стали фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, певица Джамала и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Зрительское голосование также впервые в истории украинского нацотбора проходило в "Дії". По итогам голосования зрителей и жюри победителем нацотбора стала группа Tvorchi. Таким образом, Украина стала первой страной, которая определилась со своим представителем на международный песенный конкурс.

Всего в голосовании за финалиста нацотбора приняло участие 166 762 украинца.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.

Теги: Евровидение, конкурс, Ливерпуль, бандура, певица, Марина Круть, нацотбор, жюри, Kruть, финал, Евровидение 2023
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
В чем отличие ВСУ от армии РФ, новое наступление оккупантов на Киев, эскалация в феврале. 10 главных тезисов из интервью Залужного The Economist
В чем отличие ВСУ от армии РФ, новое наступление оккупантов на Киев, эскалация в феврале. 10 главных тезисов из интервью Залужного The Economist
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
  Яценюк: Я был уверен, что Путин нападет. И публично говорил: 175 тыс. российских войск у украинских границ – их Путин что, сюда на экскурсию привел?
  Яценюк: Я был уверен, что Путин нападет. И публично говорил: 175 тыс. российских войск у украинских границ – их Путин что, сюда на экскурсию привел?
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: Что Путин будет делать в Венесуэле? Если и есть план на случай поражения, то это как у Гитлера в бункере самоубийство
  Шустер: Что Путин будет делать в Венесуэле? Если и есть план на случай поражения, то это как у Гитлера в бункере – самоубийство
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023"
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023"
Стало известно, сколько украинцев проголосовало в "Дії" за финалистов нацотбора на "Евровидение 2023"
Стало известно, сколько украинцев проголосовало в "Дії" за финалистов нацотбора на "Евровидение 2023"
Украина стала первой страной, которая выбрала своего представителя на "Евровидение 2023"
Украина стала первой страной, которая выбрала своего представителя на "Евровидение 2023"
Кот Степан вернулся домой в Харьков на Северную Салтовку. Фото
Кот Степан вернулся домой в Харьков на Северную Салтовку. Фото
  Tvorchi, Kruть, Jerry Heil и другие. Выступления всех участников украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Фото
  Tvorchi, Kruть, Jerry Heil и другие. Выступления всех участников украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Фото
  "Путин, чтоб ты сдох!" Сердючка в прямом эфире украинского нацотбора на "Евровидение 2023" повторила свою кричалку про президента РФ. Видео
  "Путин, чтоб ты сдох!" Сердючка в прямом эфире украинского нацотбора на "Евровидение 2023" повторила свою кричалку про президента РФ. Видео
Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi
Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi
"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом
"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом
Мейхер снялась в одежде с множеством прорезей
Мейхер снялась в одежде с множеством прорезей
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 