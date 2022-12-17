Украина стала первой страной, которая выбрала своего представителя на "Евровидение 2023"

"У нас есть первая песня для "Евровидения 2023". Tvorchi будут представлять Украину в Ливерпуле с песней Heart of Steel", – говорится в сообщении.

Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоялся 17 декабря. Из-за массированных ракетных обстрелов украинских городов российскими оккупантами мероприятие проходило в укрытии.

Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы. Ими стали фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, певица Джамала и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Зрительское голосование также впервые в истории украинского нацотбора проходило в приложении "Дія". По итогам голосования зрителей и жюри победителем нацотбора стала группа Tvorchi (10 баллов от зрителей и девять от жюри). Всего в финале выступили 10 участников.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.