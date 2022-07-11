Израиль стал первой страной, которая определилась со своим представителем на "Евровидении 2023"

По словам певицы, новость о том, что именно она будет представлять Израиль на "Евровидении 2023", удивила ее, но она уверена, что достойно представит страну на конкурсе.

Контекст:

Израиль стал первой страной, которая определилась со своим представителем на "Евровидение 2023".

Организаторы конкурса пока не знают, в какой стране будет проходить мероприятие. По правилам "Евровидения", следующий конкурс должен состояться в стране, чей представитель занял первое место.

Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra. Таким образом, "Евровидение 2023" должно было пройти в Украине.

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 23 июня EBU подтвердил свое решение о невозможности проведения конкурса в Украине. "Принимая все это во внимание, EBU с сожалением принял решение о переносе мероприятия в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения "Евровидения" в следующем году", – заявили организаторы.

5 июля стало известно, что правительство Великобритании, чей представитель занял на конкурсе второе место, обратилось в Европейский вещательный союз с просьбой еще раз рассмотреть Украину как место для проведения "Евровидения 2023".