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11 июля, 2022
 
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Израиль стал первой страной, которая определилась со своим представителем на "Евровидении 2023"

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Ноа Кирел уверена, что достойно представит страну на конкурсе
Ноа Кирел уверена, что достойно представит страну на конкурсе
Фото: noakirel / Instagram

Израильский комитет "Евровидения" определился с представителем страны на международном песенном конкурсе "Евровидение 2023". Ею стала израильская певица Ноа Кирел. Она была выбрана среди 78 претендентов. Об этом сообщается 11 июля на странице Израильского комитета "Евровидения" в Instagram.

По словам певицы, новость о том, что именно она будет представлять Израиль на "Евровидении 2023", удивила ее, но она уверена, что достойно представит страну на конкурсе. 

Контекст:

Израиль стал первой страной, которая определилась со своим представителем на "Евровидение 2023". 

Организаторы конкурса пока не знают, в какой стране будет проходить мероприятие. По правилам "Евровидения", следующий конкурс должен состояться в стране, чей представитель занял первое место. 

Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra. Таким образом, "Евровидение 2023" должно было пройти в Украине.

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 23 июня EBU подтвердил свое решение о невозможности проведения конкурса в Украине. "Принимая все это во внимание, EBU с сожалением принял решение о переносе мероприятия в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения "Евровидения" в следующем году", – заявили организаторы.

5 июля стало известно, что правительство Великобритании, чей представитель занял на конкурсе второе место, обратилось в Европейский вещательный союз с просьбой еще раз рассмотреть Украину как место для проведения "Евровидения 2023".

Теги: Евровидение, Израиль, конкурс, Евровидение 2023, Ноа Кирел
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