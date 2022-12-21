"Очень красивая женщина", "Наша Мавка". Никитюк снялась в венке и с яркой помадой

"Открывая Instagram, каждый украинец уже заранее знает, что он увидит в Stories. Сбор на фронт, фото разрушений от ракетного удара врагом, мем о второй армии мира и так по кругу", – написала Никитюк.

Она отметила, что таким образом происходит онлайн-сопротивление пропаганде врага в интернете.

"Я это делаю каждый день, не обращая внимания на устрашения о блокировке аккаунта. Мне не страшно. И каждый может стать частью онлайн-сопротивления и чувствовать свою причастность к достижению победы благодаря активности онлайн", – написала телеведущая.

Пост она сопроводила снимком, для которого позировала в венке и с яркой помадой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Нікітюк (@lesia_nikituk)

"Леся, ты очень красивая женщина! Фото супер!" – прокомментировал подписчик yulikpo.

"Наша Мавка", – написала mariapalazyk53.