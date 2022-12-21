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21 декабря, 2022
 
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"Очень красивая женщина", "Наша Мавка". Никитюк снялась в венке и с яркой помадой

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Никитюк: Каждый может стать частью онлайн-сопротивления
Никитюк: Каждый может стать частью онлайн-сопротивления
Фото: lesia_nikituk / Instagram

35-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк 19 декабря в Instagram рассказала, как оказывать сопротивление агрессору в формате онлайн.

"Открывая Instagram, каждый украинец уже заранее знает, что он увидит в Stories. Сбор на фронт, фото разрушений от ракетного удара врагом, мем о второй армии мира и так по кругу", – написала Никитюк.

Она отметила, что таким образом происходит онлайн-сопротивление пропаганде врага в интернете.

"Я это делаю каждый день, не обращая внимания на устрашения о блокировке аккаунта. Мне не страшно. И каждый может стать частью онлайн-сопротивления и чувствовать свою причастность к достижению победы благодаря активности онлайн", – написала телеведущая.

Пост она сопроводила снимком, для которого позировала в венке и с яркой помадой.

"Леся, ты очень красивая женщина! Фото супер!" – прокомментировал подписчик yulikpo.

"Наша Мавка", – написала mariapalazyk53.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Осенью 2022 года Никитюк в Польше снимала истории украинских беженцев для проекта "Le Маршрутка", который выходит на "Новом канале".

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, фото
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