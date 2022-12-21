"Очень красивая женщина", "Наша Мавка". Никитюк снялась в венке и с яркой помадой

"Открывая Instagram, каждый украинец уже заранее знает, что он увидит в Stories. Сбор на фронт, фото разрушений от ракетного удара врагом, мем о второй армии мира и так по кругу", – написала Никитюк.
Она отметила, что таким образом происходит онлайн-сопротивление пропаганде врага в интернете.
"Я это делаю каждый день, не обращая внимания на устрашения о блокировке аккаунта. Мне не страшно. И каждый может стать частью онлайн-сопротивления и чувствовать свою причастность к достижению победы благодаря активности онлайн", – написала телеведущая.
Пост она сопроводила снимком, для которого позировала в венке и с яркой помадой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Леся, ты очень красивая женщина! Фото супер!" – прокомментировал подписчик yulikpo.
"Наша Мавка", – написала mariapalazyk53.
Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1. С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале".
В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.
Осенью 2022 года Никитюк в Польше снимала истории украинских беженцев для проекта "Le Маршрутка", который выходит на "Новом канале".