Бульвар Шоубиз
 
16 января, 2023
 
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"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья

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Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании
Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании
Фото: emrata / Instagram

Американская модель Эмили Ратаковски 14 января разместила в Instagram фото, на которых запечатлена в прозрачной белой блузке без белья в кафе.

Знаменитость отметила, что заказала суши.

"Кто-то заметил суши?" – отреагировали в сети.

"Слишком вульгарно", – написали фолловеры.

"Та самая девушка, которая спрашивает: "Почему мужчины меня объективируют?"  прокомментировали фото модели подписчики.

Контекст:

Эмили Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании. В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.

Ратаковски вышла замуж за американского актера Бир-Маккларда в феврале 2018 года. 8 марта 2021 года у пары родился сын.

В июле 2022 года американские СМИ сообщили, что Ратаковски разводится с мужем из-за его измен.

Теги: Эмили Ратаковски, модель
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