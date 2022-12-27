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27 декабря, 2022
 
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"Как эстетично". Дорофеева сделала селфи, сидя перед зеркалом в одном свитере и носках

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Дорофеева: Не болейте!
Дорофеева: Не болейте!
Фото: Надя Дорофеева / Facebook

Украинская певица Надя Дорофеева 27 декабря опубликовала в Instagram селфи-фото, на которых запечатлена сидя перед зеркалом.

Артистка позирует в кадре в белом свитере, носках в тон и черных тапках.

"Не болейте. Всем 36,6", – подписала она снимки.

"Как эстетично", – отреагировали в сети.

Контекст:

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: Надя Дорофеева, певица
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