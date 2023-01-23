"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото

"Посмотрите на красивые фотографии, сделанные DuJourMedia, и на закулисные фотографии, в основном не в фокусе", – написала Хайек и сопроводила пост хештегом "ожидание/реальность".

Она отметила, что автор бэкстейдж-снимков – Вероника Джой.

"Топовая женщина, чистый класс", – прокомментировал подписчик sean.bresnahan.08.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".