Бульвар Шоубиз
 
23 января, 2023
 
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"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото

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Хайек: Ожидание/реальность
Хайек: Ожидание/реальность
Фото: veronicajoyg / Instagram

56-летняя голливудская актриса Сальма Хайек 20 января в Instagram показала фото, сделанные для американского журнала DuJour, а также обнародовала бэкстейдж-снимки.

"Посмотрите на красивые фотографии, сделанные DuJourMedia, и на закулисные фотографии, в основном не в фокусе", – написала Хайек и сопроводила пост хештегом "ожидание/реальность".

Она отметила, что автор бэкстейдж-снимков – Вероника Джой.

"Топовая женщина, чистый класс", – прокомментировал подписчик sean.bresnahan.08.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные", "Дом Gucci".

Теги: Сальма Хайек, актриса, фото, бэкстейдж
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