Каменских показала, как молится ночью

Каменских отметила, что понятие соборности всегда было незыблемой основой украинского государства.

"И я уверена, что та тяжелая борьба, которую мы ведем сегодня, происходит именно ради свободы и неделимости нашей страны. Мы боремся за свет, добро и ценности, которые разделяет с нами весь цивилизованный мир! Вот почему мы победим. Слава Украине!" – написала она.

Пост певица сопроводила снимком, на котором запечатлена ночью под луной, в черном платье, сложив руки в молитве.