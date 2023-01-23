Бульвар Шоубиз
 
23 января, 2023
 
Новости

Каменских показала, как молится ночью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каменских: Слава Украине!
Каменских: Слава Украине!
Фото: potupinastyaf / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 22 января разместила в Instagram пост по случаю Дня соборности Украины.

Каменских отметила, что понятие соборности всегда было незыблемой основой украинского государства.

"И я уверена, что та тяжелая борьба, которую мы ведем сегодня, происходит именно ради свободы и неделимости нашей страны. Мы боремся за свет, добро и ценности, которые разделяет с нами весь цивилизованный мир! Вот почему мы победим. Слава Украине!" – написала она.

Пост певица сопроводила снимком, на котором запечатлена ночью под луной, в черном платье, сложив руки в молитве. 

Контекст:

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Теги: Украина, День соборности Украины, молитва, платье, Настя Каменских, певица, фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Евгений Киселев: Говорят, Путин страшными словами ругается, матерится, орет на подчиненных, когда они ему начинают возражать и предлагают размышлять о выводе войск из Украины
  Евгений Киселев: Говорят, Путин страшными словами ругается, матерится, орет на подчиненных, когда они ему начинают возражать и предлагают размышлять о выводе войск из Украины
Дмитрий ГОРДОН
  "Российские танки, включая хваленую "Армату", не будут иметь шансов". Украина вскоре получит западную бронетехнику. Повлияет ли она на ход войны?
  "Российские танки, включая хваленую "Армату", не будут иметь шансов". Украина вскоре получит западную бронетехнику. Повлияет ли она на ход войны?
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу
  Невзлин: Путин в очень плохом состоянии и даже в депрессии. Его жалкий выход на Рождество – явное подтверждение, что человеку никуда не хочется, ему страшно выходить на улицу
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сопонару обнародовала фото в свитере, без брюк или юбки, показав ноги и ступни крупным планом
Сопонару обнародовала фото в свитере, без брюк или юбки, показав ноги и ступни крупным планом
Каменских показала, как молится ночью
Каменских показала, как молится ночью
"Муж еще пожалеет", "Решила показать, кого он потерял". 24-летняя Квиткова после расставания с 35-летним мужем снялась в платье без белья
"Муж еще пожалеет", "Решила показать, кого он потерял". 24-летняя Квиткова после расставания с 35-летним мужем снялась в платье без белья
"Укрзалізниця" подарила Джонсону фирменную шапку – сине-белую с желтым помпоном. Фото
"Укрзалізниця" подарила Джонсону фирменную шапку – сине-белую с желтым помпоном. Фото
Шоптенко показала, как проходили съемки вальса в Киеве для индийского блокбастера "Вставай. Рычи. Протестуй". Видео
Шоптенко показала, как проходили съемки вальса в Киеве для индийского блокбастера "Вставай. Рычи. Протестуй". Видео
  "Получаются вкусные, мягкие, влажные". Простой и бюджетный рецепт кексов на кефире
  "Получаются вкусные, мягкие, влажные". Простой и бюджетный рецепт кексов на кефире
Бейонсе на своем концерте в Дубае появилась в наряде от украинского дизайнера. Фото, видео
Бейонсе на своем концерте в Дубае появилась в наряде от украинского дизайнера. Фото, видео
Избранница Топольского заявила, что он хотел от нее ухаживаний и требовал подарков. Герой "Холостяка" отреагировал
Избранница Топольского заявила, что он хотел от нее ухаживаний и требовал подарков. Герой "Холостяка" отреагировал
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину
"Мега-харизма", "Красивая и энергичная". Наталья Егорова восхитила ярким образом
"Мега-харизма", "Красивая и энергичная". Наталья Егорова восхитила ярким образом
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 