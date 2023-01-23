Каменских показала, как молится ночью

Каменских отметила, что понятие соборности всегда было незыблемой основой украинского государства.
"И я уверена, что та тяжелая борьба, которую мы ведем сегодня, происходит именно ради свободы и неделимости нашей страны. Мы боремся за свет, добро и ценности, которые разделяет с нами весь цивилизованный мир! Вот почему мы победим. Слава Украине!" – написала она.
Пост певица сопроводила снимком, на котором запечатлена ночью под луной, в черном платье, сложив руки в молитве.
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За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн.
17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.