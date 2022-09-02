"Сейчас именно то время". Добрынин и Квиткова обвенчались спустя два года после свадьбы. Фото

По словам Квитковой, они с мужем приняли решение обвенчаться еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, но война изменила их планы.
"Больше месяца в разлуке – и мы приняли решение, что дальше тянуть не хотим. Хотим жить. Проживать каждый день, потому что сейчас именно то время", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. 13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.
После нападения РФ на Украину Добрынин пошел служить в тероборону. Сейчас он ведет шоу ЖВЛ на канале ТЕТ, Их с Квитковой семья перевела 1 млн грн на счет благотворительного фонда украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы в поддержку ВСУ.