"Сейчас именно то время". Добрынин и Квиткова обвенчались спустя два года после свадьбы. Фото

Квиткова: Мы приняли решение, что дальше тянуть не хотим Фото: kvittkova / Instagram

По словам Квитковой, они с мужем приняли решение обвенчаться еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, но война изменила их планы.

"Больше месяца в разлуке – и мы приняли решение, что дальше тянуть не хотим. Хотим жить. Проживать каждый день, потому что сейчас именно то время", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)