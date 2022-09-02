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03 сентября, 2022
 
Новости

"Сейчас именно то время". Добрынин и Квиткова обвенчались спустя два года после свадьбы. Фото

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Квиткова: Мы приняли решение, что дальше тянуть не хотим
Квиткова: Мы приняли решение, что дальше тянуть не хотим
Фото: kvittkova / Instagram

Украинский ведущий и блогер Никита Добрынин обвенчался с женой, блогером Дарьей Квитковой. Об этом она сообщила 2 сентября, разместив соответствующие фото в Instagram.

По словам Квитковой, они с мужем приняли решение обвенчаться еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, но война изменила их планы.

"Больше месяца в разлуке – и мы приняли решение, что дальше тянуть не хотим. Хотим жить. Проживать каждый день, потому что сейчас именно то время", – написала она.

Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. 13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

После нападения РФ на Украину Добрынин пошел служить в тероборону. Сейчас он ведет шоу ЖВЛ на канале ТЕТ, Их с Квитковой семья перевела 1 млн грн на счет благотворительного фонда украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы в поддержку ВСУ.

Теги: венчание, Никита Добрынин, Дарья Квиткова
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