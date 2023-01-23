Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери

На снимке знаменитость позирует на зимнем пляже в компании близких ей людей.

"Шикарная девушка. Скучаю по тебе", – отреагировала на публикацию проживаюшая в Германии бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова.

Контекст:

Владимир Кличко и Панеттьери встречались с 2009 года, их помолвка состоялась в 2013 году. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание. После развода экс-супруга мэра Киева вернула девичью фамилию.