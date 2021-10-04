"Мое секретное оружие". Экс-возлюбленная Владимира Кличко Панеттьери похвасталась новой прической

О расставании Кличко и Панеттьери стало известно в 2018 году Фото: ЕРА

Панеттьери сделала селфи на фоне парикмахерской, в которой подстриглась. По словам актрисы, она обслуживается в этом салоне с подросткового возраста.

"Синди – хозяйка салона. Ее девочки и сама Синди всегда заставляют меня чувствовать себя свежей, обновленной и красивой, когда я вижусь с ними. Они – мое секретное оружие", – написала артистка.

Свой последний пост в микроблоге Панеттьери разместила шесть месяцев назад. Это была реклама фильма.

View this post on Instagram Публикация от Hayden Panettiere (@haydenpanettiere)

А селфи актриса публиковала еще в марте 2021 года. Тогда она выглядела вот так.

View this post on Instagram Публикация от Hayden Panettiere (@haydenpanettiere)