"Мое секретное оружие". Экс-возлюбленная Владимира Кличко Панеттьери похвасталась новой прической

Панеттьери сделала селфи на фоне парикмахерской, в которой подстриглась. По словам актрисы, она обслуживается в этом салоне с подросткового возраста.
"Синди – хозяйка салона. Ее девочки и сама Синди всегда заставляют меня чувствовать себя свежей, обновленной и красивой, когда я вижусь с ними. Они – мое секретное оружие", – написала артистка.
Свой последний пост в микроблоге Панеттьери разместила шесть месяцев назад. Это была реклама фильма.
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А селфи актриса публиковала еще в марте 2021 года. Тогда она выглядела вот так.
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Кличко и Панеттьери встречались с 2009 года, их помолвка состоялась в 2013 году. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. В августе 2018 года стало известно, что Кличко и Панеттьери расстались.
По словам старшего брата Владимира Кличко, киевского мэра Виталия Кличко, его племянница живет вместе со своей бабушкой по отцовской линии.
В июле 2021 года стало известно, что Панеттьери возобновила отношения со своим прежним возлюбленным Брайаном Хикерсоном, который вышел из тюрьмы спустя 45 дней после заключения за многократное избиение актрисы.
Владимир Кличко не афиширует личную жизнь.