Хорватия выделила €1 млн на закупку генераторов для Украины

За выделенные средства закупят 50 электрогенераторов мощностью 100 кВт для украинских школ и больниц.
Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман заявил, что таким образом Хорватия присоединяется к глобальной инициативе по безвозмездной передаче электрогенераторов для помощи украинцам этой зимой.
Хорватия активно и последовательно помогает Украине во всех сегментах, заявил хорватский министр на заседании правительства в Загребе.
Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.