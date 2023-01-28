Хорватия выделила €1 млн на закупку генераторов для Украины

Хорватия хочет закупить генераторы для украинских школ и больниц Фото: depositphotos.com

За выделенные средства закупят 50 электрогенераторов мощностью 100 кВт для украинских школ и больниц.

Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман заявил, что таким образом Хорватия присоединяется к глобальной инициативе по безвозмездной передаче электрогенераторов для помощи украинцам этой зимой.

Хорватия активно и последовательно помогает Украине во всех сегментах, заявил хорватский министр на заседании правительства в Загребе.