К платформе United24 присоединились люди из 110 стран, сумма взносов превысила $274 млн – Минцифры

В Минцифры подчеркнули, что платформа превратилась в удобный инструмент для помощи Украине Фото: depositphotos.com

По данным ведомства, общая сумма благотворительных взносов превысила отметку в $274 млн.

"Ключевой проект, в который мы верим и который также меняет ход войны уже сейчас, – это фандрайзинговая платформа United24. Это фактически единственное окно для пожертвований от благотворительных организаций, международных партнеров и граждан с целью поддержки Украины", – говорится в сообщении.

В Минцифры подчеркнули, что платформа превратилась в удобный инструмент для помощи Украине. Профильные министерства и силы обороны благодаря пожертвованиям закупают необходимое оборудование для медиков, спасателей, а также украинских военных.