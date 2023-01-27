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ВОЙНА В УКРАИНЕ

К платформе United24 присоединились люди из 110 стран, сумма взносов превысила $274 млн – Минцифры

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В Минцифры подчеркнули, что платформа превратилась в удобный инструмент для помощи Украине
В Минцифры подчеркнули, что платформа превратилась в удобный инструмент для помощи Украине
Фото: depositphotos.com

С момента запуска фандрайзинговой платформы United24 к ней присоединились люди из 110 стран. Об этом 27 января сообщил "Укринформ" со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

По данным ведомства, общая сумма благотворительных взносов превысила отметку в $274 млн.

"Ключевой проект, в который мы верим и который также меняет ход войны уже сейчас, – это фандрайзинговая платформа United24. Это фактически единственное окно для пожертвований от благотворительных организаций, международных партнеров и граждан с целью поддержки Украины", – говорится в сообщении.

В Минцифры подчеркнули, что платформа превратилась в удобный инструмент для помощи Украине. Профильные министерства и силы обороны благодаря пожертвованиям закупают необходимое оборудование для медиков, спасателей, а также украинских военных.

Контекст:

United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Нацбанка Украины. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины президент Владимир Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, пожертвование, помощь, деньги, Министерство цифровой трансформации, Минцифры, United24
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