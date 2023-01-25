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25 января, 2023
 
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"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24

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Пейсли: Я рад быть послом. Вы можете поддержать United24, перейдя по ссылке в моей биографии
Пейсли: Я рад быть послом. Вы можете поддержать United24, перейдя по ссылке в моей биографии
Фото: ЕРА

Обладатель премий "Грэмми" и ACM Awards, американский исполнитель кантри-музыки Брэд Пейсли стал послом фандрайзинговой платформы United24. Об этом 24 января сообщается на сайте президента Украины.

Он будет поддерживать направление "Восстановление Украины". 

На своей странице в Instagram президент Украины Владимир Зеленский разместил фото, где запечатлен во время общения с артистом, и заявил, что необходимо привлекать как можно больше известных людей, которые будут помогать обращать внимание на необходимость восстановления разрушенных российскими оккупантами домов украинцев.

"Я знаю, что не один в желании помочь Украине, но, как и многие люди в Америке, до сих пор не знал, как именно это сделать. Поэтому я рад быть послом. Вы можете поддержать United24, перейдя по ссылке в моей биографии", – написал артист в Instagram.

Контекст:

United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Нацбанка Украины. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, United24, Брэд Пейсли
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