"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24

Он будет поддерживать направление "Восстановление Украины".
На своей странице в Instagram президент Украины Владимир Зеленский разместил фото, где запечатлен во время общения с артистом, и заявил, что необходимо привлекать как можно больше известных людей, которые будут помогать обращать внимание на необходимость восстановления разрушенных российскими оккупантами домов украинцев.
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"Я знаю, что не один в желании помочь Украине, но, как и многие люди в Америке, до сих пор не знал, как именно это сделать. Поэтому я рад быть послом. Вы можете поддержать United24, перейдя по ссылке в моей биографии", – написал артист в Instagram.
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United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Нацбанка Украины. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.