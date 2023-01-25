"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24

Пейсли: Я рад быть послом. Вы можете поддержать United24, перейдя по ссылке в моей биографии Фото: ЕРА

Он будет поддерживать направление "Восстановление Украины".

На своей странице в Instagram президент Украины Владимир Зеленский разместил фото, где запечатлен во время общения с артистом, и заявил, что необходимо привлекать как можно больше известных людей, которые будут помогать обращать внимание на необходимость восстановления разрушенных российскими оккупантами домов украинцев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

"Я знаю, что не один в желании помочь Украине, но, как и многие люди в Америке, до сих пор не знал, как именно это сделать. Поэтому я рад быть послом. Вы можете поддержать United24, перейдя по ссылке в моей биографии", – написал артист в Instagram.

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