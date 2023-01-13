ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На United24 запустили направление "Восстановление Украины". Планируют восстановить 18 многоквартирных домов под Киевом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Восстанавливать будут многоквартирные дома
Восстанавливать будут многоквартирные дома
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Фандрайзинговая платформа United24 запустила новое направление – "Восстановление Украины". Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram.

"За средства, собранные платформой, восстановят 18 многоквартирных домов в Киевской области: в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, а также в селах Бузово и Мила Дмитровской территориальной общины. В собственное жилье смогут вернуться 4237 украинцев", – написал он. 

По словам Федорова, на восстановление домов нужно 719 млн грн, собрано уже 504 млн. 

Согласно решению правительства, эти средства будут направлены на восстановление домов, поврежденных в результате боевых действий в начале 2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину. Речь о капитальном ремонте зданий, сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

Глава ведомства Александр Кубраков сказал, что за средства, собранные с помощью платформы, в первую очередь будут восстанавливать многоквартирные дома, которые были частично повреждены. Ожидается, что таким образом больше людей смогут как можно скорее вернуться домой.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0m6ZiBBaBve8DXwrGug2DCuzspa7Ch7vXzT7o8QSDb3xk4Ry8ZiKsrkEiogdk59HFl

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Федоров и Кубраков посетили Ирпень 12 января, о чем проинформировал Шмыгаль.

По его словам, первые 465 млн грн уже направили на восстановление поврежденных домов. 

"Восстановим и отстроим все, что враг повредил и разрушил. Уже сейчас понимаем, где взять 110 млрд грн на восстановление в этом году. 2023 год станет годом нашей победы и годом начала нашего великого восстановления", – резюмировал глава правительства. 

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid031cTtkKvdJ11uDnKyfuvFAYpC6FqX2to49E1kn7LW2CQFx1UCLNovw9bQ8oiBEKYMl

Контекст:

Кубраков сообщал, что согласно данным по состоянию на осень прошлого года, 2,4 млн украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье, заявки на получение компенсаций через приложение "Дія" подали более 316 тыс. граждан.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Гостомель, правительство, Ирпень, жилье, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль, Александр Кубраков, Бородянка, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь
"Не хочу цветов или ценных подарков". Огневич в свой день рождения сделала заявление
"Не хочу цветов или ценных подарков". Огневич в свой день рождения сделала заявление
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой
Украинцы в сети обратились к исполнителю роли Капитана Америки, которого озвучил раненный на фронте актер Линартович
Украинцы в сети обратились к исполнителю роли Капитана Америки, которого озвучил раненный на фронте актер Линартович
"Чтобы люди могли посмеяться". Скандальные мемуары принца Гарри разместили на витрине рядом с книгой "Как убить свою семью". Фото
"Чтобы люди могли посмеяться". Скандальные мемуары принца Гарри разместили на витрине рядом с книгой "Как убить свою семью". Фото
"В такой весовой категории я еще не была ни разу в жизни". Jerry Heil показала тренировку после травмы
"В такой весовой категории я еще не была ни разу в жизни". Jerry Heil показала тренировку после травмы
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе
"Мы победим, потому что победа у нас в крови". Верещук стала донором крови
"Мы победим, потому что победа у нас в крови". Верещук стала донором крови
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин
Франция выбрала свою представительницу на "Евровидение 2023"
Франция выбрала свою представительницу на "Евровидение 2023"
"Красивлющая. Фигура супер!" Квиткова снялась в ультрамини
"Красивлющая. Фигура – супер!" Квиткова снялась в ультрамини
Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий
Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий
Сын звезды "Красной Шапочки" Поплавской отправился на войну против Украины
Сын звезды "Красной Шапочки" Поплавской отправился на войну против Украины
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки "колядуют" (249864)
2
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (157399)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (131202)
4
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (131113)
5
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (72319)
6
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений (52648)
7
"Выглядит так аппетитно!" В сети обсуждают фото Рианны, на котором вблизи видно ее бюст (44368)
8
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (42796)
 
 
 
 