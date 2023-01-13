На United24 запустили направление "Восстановление Украины". Планируют восстановить 18 многоквартирных домов под Киевом

"За средства, собранные платформой, восстановят 18 многоквартирных домов в Киевской области: в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, а также в селах Бузово и Мила Дмитровской территориальной общины. В собственное жилье смогут вернуться 4237 украинцев", – написал он.

По словам Федорова, на восстановление домов нужно 719 млн грн, собрано уже 504 млн.

Согласно решению правительства, эти средства будут направлены на восстановление домов, поврежденных в результате боевых действий в начале 2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину. Речь о капитальном ремонте зданий, сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

Глава ведомства Александр Кубраков сказал, что за средства, собранные с помощью платформы, в первую очередь будут восстанавливать многоквартирные дома, которые были частично повреждены. Ожидается, что таким образом больше людей смогут как можно скорее вернуться домой.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Федоров и Кубраков посетили Ирпень 12 января, о чем проинформировал Шмыгаль.

По его словам, первые 465 млн грн уже направили на восстановление поврежденных домов.

"Восстановим и отстроим все, что враг повредил и разрушил. Уже сейчас понимаем, где взять 110 млрд грн на восстановление в этом году. 2023 год станет годом нашей победы и годом начала нашего великого восстановления", – резюмировал глава правительства.