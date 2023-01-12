Кубраков рассказал, как будет работать механизм компенсаций за разрушенное или поврежденное оккупантами жилье

Кубраков: Проблема нуждается в четкой государственной политике, в таком чувствительном вопросе мы не можем ограничиваться временными решениями Фото: Александр Кубраков / Facebook

Об этом в Facebook 12 января заявил вице-премьер-министрй пой восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Он рассказал, что по данным на осень 2022-го, 2,4 украинцев проживают в разрушенном или поврежденном от обстрелов жилье, заявки на получение компенсаций через приложение "Дія" подали более 316 тыс. граждан.

"И это далеко неполный список пострадавших, который пополняется ежедневно. Проблема нуждается в четкой государственной политике, в таком чувствительном вопросе мы не можем ограничиваться временными решениями. Одним из инструментов регуляции вопроса компенсации за разрушенное жилье призван [стать] законопроект №7198, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады. Закон определяет, кто сможет получить компенсацию, в каком виде, когда и как пострадавшая сторона сможет ее использовать для приобретения нового жилья", – отметил Кубраков.

Вице-премьер заявляет, что после принятия соответствующего закона украинцы получат четкий и понятный алгоритм действий для получения компенсаций.

"Реализовывать государственную политику компенсаций мы будем в тесном взаимодействии с местным самоуправлением. Законопроектом предусматривается, что комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации будут создаваться при каждой общине или военной администрации. Этим мы максимально децентрализуем полномочия по вопросу компенсаций. Относительно источников финансирования мы рассчитываем, что это будут арестованные активы России. Мы не хотим переводить бремя восстановления на налогоплательщиков, поэтому уже работаем с международными институтами над привлечением этих средств в восстановление", – добавил он.

По словам чиновника, процесс привлечения средств "нелегкий". Однако он уверен, что необходимого результата удастся достичь.

"Очевидно, что законопроектом мы не закрываем все вопросы механизма компенсаций или источников финансирования. Он является рамочным, под который мы будем разрабатывать комплекс подзаконных актов. Мы рассчитываем на поддержку народных депутатов и экспертной общественности в этом процессе. Вместе мы сможем построить не только эффективную систему компенсации, но и комплексно имплементировать градостроительную реформу", – добавил вице-премьер.