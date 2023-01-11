Норвегия передала Украине 10 мостов, их установят на деоккупированных территориях

Об этом 11 января сообщается в Facebook Мининфраструктуры Украины.
"Получены мосты от Норвегии… В декабре 2022 года Норвегия передала 10 мостов общей стоимостью 30 млн норвежских крон (около $3 млн по курсу Центробанка Норвегии. – "ГОРДОН"), – говорится в сообщении. – Норвежские мосты будут установлены на освобожденных территориях Украины".
Отмечается, что временные конструкции типа acrow/bailey подходят для передвижения тяжелых транспортных средств – грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных авто, ремонтных бригад.
"Норвегия стала третьей страной, передавшей в Украину гуманитарную помощь на восстановление дорожной инфраструктуры. Уже получены временные мосты от Чехии и Франции", – рассказали в Мининфраструктуры.
Указывается, что вскоре "Укравтодор" ожидает мосты от Швеции и еще одну партию чешских временных переправ.
По данным МВД Украины на конец 2022 года, РФ в ходе войны разрушила в Украине более 35 тыс. объектов, в том числе 702 – критической инфраструктуры.