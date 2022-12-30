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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чехия предоставит Украине еще 12 временных мостов для замены разрушенных

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По данным МВД Украины, РФ разрушила в Украине более 35 тыс. объектов
По данным МВД Украины, РФ разрушила в Украине более 35 тыс. объектов
Фото: EPA

Администрация государственных материальных резервов Чехии уже передала Украине шесть временных мостовых конструкций, еще 12 должны поступить в 2023 году. Об этом 29 декабря сообщил заместитель председателя "Укравтодора" Андрей Ивко на брифинге, видео транслировал Ukrinform TV.

"Они предоставили нам шесть таких искусственных временных сооружений, четыре из них уже смонтированы в Киевской, Черкасской, Харьковской областях. Еще два сооружения сейчас будут монтироваться в Херсонской области", – отметил представитель "Укравтодора", добавив, что в следующем году от Чехии ожидается еще 12 аналогичных мостов.

Ивко добавил, что также французская компания Matière передала "Укравтодору" три моста протяженностью 68, 34 и 23 метра, которые устанавливают на государственных дорогах Черниговской области. На одной локации сейчас идет установка металлической конструкции моста. На двух других локациях – подготовительные работы.

Он отметил, что в конце января Украина должна получить 10 мостов из Норвегии. Еще шесть мостов в первой половине следующего года ожидают от Швеции.

Контекст:

По данным МВД Украины, РФ разрушила в Украине более 35 тыс. объектов, в том числе 702 – критической инфраструктуры.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Укравтодор, война России против Украины, дороги, инфраструктура
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