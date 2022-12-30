Чехия предоставит Украине еще 12 временных мостов для замены разрушенных

"Они предоставили нам шесть таких искусственных временных сооружений, четыре из них уже смонтированы в Киевской, Черкасской, Харьковской областях. Еще два сооружения сейчас будут монтироваться в Херсонской области", – отметил представитель "Укравтодора", добавив, что в следующем году от Чехии ожидается еще 12 аналогичных мостов.

Ивко добавил, что также французская компания Matière передала "Укравтодору" три моста протяженностью 68, 34 и 23 метра, которые устанавливают на государственных дорогах Черниговской области. На одной локации сейчас идет установка металлической конструкции моста. На двух других локациях – подготовительные работы.

Он отметил, что в конце января Украина должна получить 10 мостов из Норвегии. Еще шесть мостов в первой половине следующего года ожидают от Швеции.