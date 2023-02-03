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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Роднянский: У нас есть шанс закончить войну в этом году, если российская армия потерпит несколько мощных поражений

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Роднянский считает, что самые мотивированные люди в оккупационной российской армии это заключенные
Роднянский считает, что самые мотивированные люди в оккупационной российской армии – это заключенные
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинский телепродюсер Александр Роднянский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал условие, при котором развязанная Россией война в Украине имеет шанс завершиться в 2023 году.

"У нас есть шанс закончить в этом году. Если российская армия потерпит несколько мощных поражений – мне кажется, можно будет продиктовать условия. У них не будет ресурса это продолжать", – полагает продюсер.

Роднянский заметил, что единственные мотивированные люди в армии оккупантов – это заключенные.

"В армии единственные мотивированные люди – уголовники. Вы представляете? Причем это не штрафбаты советских времен, а просто уголовники: 20 лет за убийство старушек, детей. Это не преувеличение", – подчеркнул он.

Продюсер пришел к выводу: несмотря на то, что у России пока функционирует экономика, оккупанты могут производить обычное вооружение и могут заставить людей пойти в армию, но то, что демонстрирует Россия на поле боя, – это не современная война.

"Они все время забывают о том, что это другая война. Я не самый большой военный эксперт. Но из того, что мы видим, все происходит до такой степени для них отвратительно... Укладывают десятки тысяч людей на никчемных, так сказать, целях своих", – констатировал Роднянский.

Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки. Позднее он несколько раз повторял, что в 2023 году война закончится победой Украины и добавил, что Украина победит "великую и непобедимую" российскую армию, как Давид победил Голиафа.

Шансы России победить Украину равны нулю, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Война, которую в 2022 году начала Россия, закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ на глубину 50–100 км, заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 декабря 2022 года. 10 января 2023 года он выразил уверенность, что развязанную Россией войну Украина закончит в 2023 году.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, оккупация, армия РФ, Александр Роднянский, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, интервью, российские оккупанты, деоккупация
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