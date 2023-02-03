Роднянский: У нас есть шанс закончить войну в этом году, если российская армия потерпит несколько мощных поражений

"У нас есть шанс закончить в этом году. Если российская армия потерпит несколько мощных поражений – мне кажется, можно будет продиктовать условия. У них не будет ресурса это продолжать", – полагает продюсер.

Роднянский заметил, что единственные мотивированные люди в армии оккупантов – это заключенные.

"В армии единственные мотивированные люди – уголовники. Вы представляете? Причем это не штрафбаты советских времен, а просто уголовники: 20 лет за убийство старушек, детей. Это не преувеличение", – подчеркнул он.

Продюсер пришел к выводу: несмотря на то, что у России пока функционирует экономика, оккупанты могут производить обычное вооружение и могут заставить людей пойти в армию, но то, что демонстрирует Россия на поле боя, – это не современная война.

"Они все время забывают о том, что это другая война. Я не самый большой военный эксперт. Но из того, что мы видим, все происходит до такой степени для них отвратительно... Укладывают десятки тысяч людей на никчемных, так сказать, целях своих", – констатировал Роднянский.

Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была. Полная версия интервью

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