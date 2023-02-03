Роднянский: Боюсь, завершение войны будет непростым. Мы вступаем в такую фазу, когда конфликт растет, масштабируется

"Боюсь, что это будет непростое завершение. Мы вступаем в такую зону, когда конфликт растет, масштабируется. Путинская армия понимает, что дальше им уже некуда, они проиграют. И мне кажется, они это хорошо понимают. И с этим во многом, мне кажется, связана масштабная, слава богу, помощь [Запада], решение о том, чтобы поставлять [Украине] танки. Мне кажется, это очень важное решение", – поделился продюсер.

Он признался, что его заветное желание – поражение страны-оккупанта.

"У всех сегодня оно одно. Других желаний нет. Это должно закончиться, и должно закончиться победой [Украины]", – подытожил Роднянский.

Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была. Полная версия интервью

ВИДЕО