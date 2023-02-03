Роднянский: Боюсь, завершение войны будет непростым. Мы вступаем в такую фазу, когда конфликт растет, масштабируется

"Боюсь, что это будет непростое завершение. Мы вступаем в такую зону, когда конфликт растет, масштабируется. Путинская армия понимает, что дальше им уже некуда, они проиграют. И мне кажется, они это хорошо понимают. И с этим во многом, мне кажется, связана масштабная, слава богу, помощь [Запада], решение о том, чтобы поставлять [Украине] танки. Мне кажется, это очень важное решение", – поделился продюсер.
Он признался, что его заветное желание – поражение страны-оккупанта.
"У всех сегодня оно одно. Других желаний нет. Это должно закончиться, и должно закончиться победой [Украины]", – подытожил Роднянский.
Роднянский: 24 февраля сын позвонил из Киева: "Папа, началось". И дал мне послушать взрывы. Я понял, что жизнь завершена в том виде, в котором была. Полная версия интервью
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, президент России Владимир Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился.
ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 22 ноября Вооруженные силы Украины деоккупировали 1886 населенных пунктов, сообщили в Офисе президента.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 января подтвердил, что Путин не изменил планов, россияне готовятся к эскалации и новой войне.
Путин не отказался от своей цели и Россия готовится к новому наступлению, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов. У российских военных могут быть подготовлены разные сценарии и направления возможного нападения на Украину. Однако часть информации, которая распространяется оккупантами об этом в публичном пространстве, ложная.
Эксперты Института исследования войны (ISW) 1 февраля также пришли к выводу, что Путин хочет рассредоточить украинские силы и отвлечь от критических направлений российского наступления. При этом у ГУР МО есть информация, что Путин приказал до марта полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области Украины.