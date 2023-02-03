ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"План провалился, как и предыдущие". Подоляк заявил, что Путину не удалось "заморозить" Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк убежден, что наступление оккупантов в 2023 году провалится, как и все предыдущие планы Путина
Подоляк убежден, что наступление оккупантов в 2023 году провалится, как и все предыдущие планы Путина
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 3 февраля в Twitter заявил, что попытки президента РФ Владимира Путина склонить Украину к капитуляции ракетными ударами по инфраструктуре провалились.

"Тем временем незаметно начался последний месяц зимы. По плану Путина Украина должна была остаться без отопления и электричества, а украинцы – требовать от правительства капитуляции. План провалился, как и предыдущие. Не удастся и план "большого наступления", – написал он.

Подоляк выразил убеждение, что вместо планов Путина будет реализован украинский план: "деоккупация, репарации, трибунал".

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. Дефицит мощности в энергосистеме Украины до сих пор остается существенным, заявили 3 февраля в компании "Укрэнерго".

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Кроме того, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС,  большинство ветряных и солнечных электростанций находятся на временно оккупированных территориях и недоступны украинской энергосистеме, отмечают в "Укрэнерго". 

Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Путин просчитался относительно эффективности "ракетного террора" в Украине и теперь предпримет еще одну попытку наступления, спрогнозировал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский телеведущий Савик Шустер.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, энергетика, оккупация, Укрэнерго, отопление, дефицит, электричество, ТЭС, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы, наступление, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, электростанция, энергосистема, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Галина ГРИШИНА
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Галина ГРИШИНА
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Галина ГРИШИНА
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
"Любим заниматься спортом". Цимбалюк рассказал, кто познакомил его с ресторатором Готочкиной и как начинался их роман
"Любим заниматься спортом". Цимбалюк рассказал, кто познакомил его с ресторатором Готочкиной и как начинался их роман
Галина ГРИШИНА
64-летняя Мадонна снялась в кружевном корсете, стоя на коленях
64-летняя Мадонна снялась в кружевном корсете, стоя на коленях
Бренд Paul Smith объявил об уходе из РФ после скандала
Бренд Paul Smith объявил об уходе из РФ после скандала
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Некоторые моменты – золотые". 25-летняя Кунаки снялась на траве, скрестив ноги
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
"Смотрите, какая я красивая". Мишина показала себя в весе +31 кг во время беременности. Фото
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
  "Ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо". Loboda выпустила песню "По-українськи". Аудио
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после
Галина ГРИШИНА
Салем: У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь
Салем: У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь
Галина ГРИШИНА
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья
Галина ГРИШИНА
"Большой семейный склеп. Всегда живые цветы". Кондратюк показал могилу Кузьмы
"Большой семейный склеп. Всегда живые цветы". Кондратюк показал могилу Кузьмы
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера (85093)
2
Квиткова снялась топлес на пляже (38206)
3
Зеленский рассказал о своей дочери-студентке (25027)
4
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане (24806)
5
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья (16403)
6
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках (11863)
7
Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео (11194)
8
"Взяла себя в руки – и вперед!" Мишина показала, как выглядит после тренировки, и выставила кончик языка (11035)
 
 
 
 