"План провалился, как и предыдущие". Подоляк заявил, что Путину не удалось "заморозить" Украину

"Тем временем незаметно начался последний месяц зимы. По плану Путина Украина должна была остаться без отопления и электричества, а украинцы – требовать от правительства капитуляции. План провалился, как и предыдущие. Не удастся и план "большого наступления", – написал он.

Подоляк выразил убеждение, что вместо планов Путина будет реализован украинский план: "деоккупация, репарации, трибунал".

Тим часом непомітно розпочався останній місяць зими. За планом Путіна Україна мала бути без опалення й електрики, а українці – вимагати від уряду капітуляції. План провалився, як і попередні. Не вдасться і план «великого наступу». А буде * план: деокупація, репарації, трибунал.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. Дефицит мощности в энергосистеме Украины до сих пор остается существенным, заявили 3 февраля в компании "Укрэнерго".

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Кроме того, Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, большинство ветряных и солнечных электростанций находятся на временно оккупированных территориях и недоступны украинской энергосистеме, отмечают в "Укрэнерго".

Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Путин просчитался относительно эффективности "ракетного террора" в Украине и теперь предпримет еще одну попытку наступления, спрогнозировал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман украинский телеведущий Савик Шустер.