Шустер: Путин – не полководец, Путин – не военный, не Наполеон. Он – такая гэбэшная крыса, он же не дорос до полковника

"Мы все говорим, и я это тоже повторяю, что время играет на стороне Москвы, потому что [расчет Путина заключался в том, что] "Украина замерзнет", потому что они [Россия] на истощение хотят взять Украину. Но мы уже видим сейчас, что это нереально, что украинцы не собираются просить свое правительство прекратить огонь", – считает Шустер.

Того, чтобы украинцы, заявив о нежелании "жить под бомбежками", начали просить власть Украины "перестать" воевать с Россией, Путин не достиг, констатировал он.

"Не замерзло население, насколько я понимаю издалека, оно настроено на победу. Путин – он – не полководец, он – не военный лидер. Он – такая гэбэшная крыса, он не дорос до полковника хотя бы. Это не [французский император, полководец] Наполеон Бонапарт. Хотя по росту подходит и под Наполеона, и под [фюрера нацистской Германии Адольфа] Гитлера – под многих мерзавцев", – заявил телеведущий.

Шустер признался, что ему сложно представить "серьезную, современную военную операцию", на которую Россия под предводительством Путина и военной верхушки могла бы оказаться способной в Украине.

"В первую очередь в России сегодня совершенно нету военных мозгов. Нету тех военных, которые достаточно образованы и просвещены в вопросах войны [настолько], чтобы использовать все современные методы", – считает он.

Современная война предполагает, по мнению журналиста, совсем другое понимание военных действий, чем то, которое демонстрируют российские оккупанты в Украине.

"Они учатся по учебнику [времен Второй мировой войны], они изучают опыт [советского военачальника, маршала Георгия] Жукова, который заливал [противника] кровью и не считал никогда [своих] солдат, их жизнь ничего не значила. Они могут бросить в Украину очередную волну этой орды, но мне кажется, что с военной точки зрения это бессмысленно. Они это сделают, думаю, они попытаются атаковать, но я больше верю в украинскую армию", – подытожил Шустер.

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