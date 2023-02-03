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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Путин – не полководец, Путин – не военный, не Наполеон. Он – такая гэбэшная крыса, он же не дорос до полковника

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Путин не обладает талантом полководца, считает Шустер
Путин не обладает талантом полководца, считает Шустер
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин просчитался относительно эффективности "ракетного террора" в Украине и теперь предпримет еще одну попытку наступления. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал украинский телеведущий Савик Шустер.

"Мы все говорим, и я это тоже повторяю, что время играет на стороне Москвы, потому что [расчет Путина заключался в том, что] "Украина замерзнет", потому что они [Россия] на истощение хотят взять Украину. Но мы уже видим сейчас, что это нереально, что украинцы не собираются просить свое правительство прекратить огонь", – считает Шустер.

Того, чтобы украинцы, заявив о нежелании "жить под бомбежками", начали просить власть Украины "перестать" воевать с Россией, Путин не достиг, констатировал он.

"Не замерзло население, насколько я понимаю издалека, оно настроено на победу. Путин – он – не полководец, он – не военный лидер. Он – такая гэбэшная крыса, он не дорос до полковника хотя бы. Это не [французский император, полководец] Наполеон Бонапарт. Хотя по росту подходит и под Наполеона, и под [фюрера нацистской Германии Адольфа] Гитлера – под многих мерзавцев", – заявил телеведущий.

Шустер признался, что ему сложно представить "серьезную, современную военную операцию", на которую Россия под предводительством Путина и военной верхушки могла бы оказаться способной в Украине.

"В первую очередь в России сегодня совершенно нету военных мозгов. Нету тех военных, которые достаточно образованы и просвещены в вопросах войны [настолько], чтобы использовать все современные методы", – считает он.

Современная война предполагает, по мнению журналиста, совсем другое понимание военных действий, чем то, которое демонстрируют российские оккупанты в Украине.

"Они учатся по учебнику [времен Второй мировой войны], они изучают опыт [советского военачальника, маршала Георгия] Жукова, который заливал [противника] кровью и не считал никогда [своих] солдат, их жизнь ничего не значила. Они могут бросить в Украину очередную волну этой орды, но мне кажется, что с военной точки зрения это бессмысленно. Они это сделают, думаю, они попытаются атаковать, но я больше верю в украинскую армию", – подытожил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился

ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 22 ноября Вооруженные силы Украины деоккупировали 1886 населенных пунктов, сообщили в Офисе президента.

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 января подтвердил, что Путин не изменил планов, россияне готовятся к эскалации и новой войне.

Путин не отказался от своей цели, и Россия готовится к новому наступлению, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов. У российских военных могут быть подготовлены разные сценарии и направления возможного нападения на Украину. Однако часть информации, которая распространяется оккупантами об этом в публичном пространстве, ложная. 

Эксперты Института исследования войны (ISW) 1 февраля также пришли к выводу, что Путин хочет рассредоточить украинские силы и отвлечь от критических направлений российского наступления. При этом у ГУР МО есть информация, что Путин приказал до марта полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, Москва, оккупация, Вооруженные силы Украины, вторжение, Алеся Бацман, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, население, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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