ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ющенко: Политика "Путин ферштейн" венчается тем, что Путину $1 млрд в сутки приходит из Евросоюза. Это снесет голову кому угодно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
На политике "Путин ферштейн" "вскормлены" целые нации и особенно политические вожди, считает Ющенко
На политике "Путин ферштейн" "вскормлены" целые нации и особенно политические вожди, считает Ющенко
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Президент России Владимир Путин 15 лет проводил политику, которую сейчас можно назвать "Путин ферштейн". Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил третий президент Украины (2005–2010) Виктор Ющенко.

"За эти 15 лет, мне кажется, Путин сделал политику, на которую большая часть людей на Западе среагировала, подверглась. Я имею в виду эта политика "Путин ферштейн", когда целые нации и особенно политические вожди вскормлены на таких отношениях, которые можно отнести к такой категории, как "коррупционный интернационал", – сказал он.

Экс-президент считает, что "многие национальные парламенты под эту болезнь попали".

"Путин ферштейн" – эта коррупция привела к тому, что европейская политика избрала дорогу, которая венчается тем, что Путину $1 млрд в сутки приходит из Евросоюза. Да, это снесет голову любому. Там 1 млн тяжело кому-то расписать, а здесь миллиард. И это каждый день. И это гарантированно, краники откручены, все течет, режим политического благоприятствования", – объяснил Ющенко.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

25 мая 2022 года, через три месяца после полномасштабного вторжения РФ в Украину, чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявляла, что Россия продолжает зарабатывать на продаже энергоносителей, получая иногда более $1 млрд в день.

Бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов в интервью Гордону говорил, что с октября в России "началось очень быстрое финансовое ухудшение ситуации".

Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по январь 2023 года на РФ было наложено почти 11 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Виктор Ющенко, Европа, Евросоюз, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino
Галина ГРИШИНА
Дикусар, который защищает Украину в составе ВСУ, спустя три месяца вышел на связь и показал, как теперь выглядит
Дикусар, который защищает Украину в составе ВСУ, спустя три месяца вышел на связь и показал, как теперь выглядит
Галина ГРИШИНА
Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание
Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Галина ГРИШИНА
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
Галина ГРИШИНА
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я – нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
Галина ГРИШИНА
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку. Минобороны Украины прокомментировало заявление писателя
Стивен Кинг призвал Путина уйти в отставку. Минобороны Украины прокомментировало заявление писателя
Галина ГРИШИНА
Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли
Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли
Галина ГРИШИНА
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами
Галина ГРИШИНА
Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота
Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота
Галина ГРИШИНА
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын
Галина ГРИШИНА
  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появился в наряде от украинского бренда Frolov. Видео
  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появился в наряде от украинского бренда Frolov. Видео
Галина ГРИШИНА
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост (95606)
2
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео (84419)
3
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем (48138)
4
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего (33582)
5
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (30424)
6
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем (23910)
7
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами (19131)
8
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе (18619)
 
 
 
 