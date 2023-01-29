Ющенко: Политика "Путин ферштейн" венчается тем, что Путину $1 млрд в сутки приходит из Евросоюза. Это снесет голову кому угодно

"За эти 15 лет, мне кажется, Путин сделал политику, на которую большая часть людей на Западе среагировала, подверглась. Я имею в виду эта политика "Путин ферштейн", когда целые нации и особенно политические вожди вскормлены на таких отношениях, которые можно отнести к такой категории, как "коррупционный интернационал", – сказал он.
Экс-президент считает, что "многие национальные парламенты под эту болезнь попали".
"Путин ферштейн" – эта коррупция привела к тому, что европейская политика избрала дорогу, которая венчается тем, что Путину $1 млрд в сутки приходит из Евросоюза. Да, это снесет голову любому. Там 1 млн тяжело кому-то расписать, а здесь миллиард. И это каждый день. И это гарантированно, краники откручены, все течет, режим политического благоприятствования", – объяснил Ющенко.
Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полную версию интервью
25 мая 2022 года, через три месяца после полномасштабного вторжения РФ в Украину, чрезвычайный и полномочный посол, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявляла, что Россия продолжает зарабатывать на продаже энергоносителей, получая иногда более $1 млрд в день.
Бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов в интервью Гордону говорил, что с октября в России "началось очень быстрое финансовое ухудшение ситуации".
Последний на данный момент, девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля по январь 2023 года на РФ было наложено почти 11 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.