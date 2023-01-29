Ющенко: Политика "Путин ферштейн" венчается тем, что Путину $1 млрд в сутки приходит из Евросоюза. Это снесет голову кому угодно

"За эти 15 лет, мне кажется, Путин сделал политику, на которую большая часть людей на Западе среагировала, подверглась. Я имею в виду эта политика "Путин ферштейн", когда целые нации и особенно политические вожди вскормлены на таких отношениях, которые можно отнести к такой категории, как "коррупционный интернационал", – сказал он.

Экс-президент считает, что "многие национальные парламенты под эту болезнь попали".

"Путин ферштейн" – эта коррупция привела к тому, что европейская политика избрала дорогу, которая венчается тем, что Путину $1 млрд в сутки приходит из Евросоюза. Да, это снесет голову любому. Там 1 млн тяжело кому-то расписать, а здесь миллиард. И это каждый день. И это гарантированно, краники откручены, все течет, режим политического благоприятствования", – объяснил Ющенко.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полную версию интервью

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