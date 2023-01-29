Ющенко: Я убежден, что Леха Качиньского убили россияне

Гордон спросил: "Качиньского россияне убили?"

"Я убежден. Я, кстати, недавно был на его могиле. Мне кажется, поляки недооценили его. Это светлый президент, который всегда смотрел на горизонт", – ответил Ющенко.

Он рассказал, что встречался с польским коллегой множество раз, "точно больше 30".

"Бывало, что несколько дней проходит – мы встречаемся или на таможне, или на конференции, или в рамках визита. И вот начинаем выстраивать геостратегию. Так у него всегда была одна логика. Для того чтобы начать геополитическую часть, в том числе и безопасность, он берет ручку, карандаш и начинает историю, которую, наверно, три-четыре раза я переживал. "Скажи мне, сколько у вас населения?" Я ему каждый раз говорю: "45 млн. И 20 миллионов за границей". Он пишет: "45. Поляков – 32". "А болгар?" – "Миллионов 7". – "Хорошо, 7 млн. А чехов?" – "Ну 4". – "Словаков сколько?" – "Думаю, 2,8 где-то". И эта арифметика… Каждый раз начинается с этой арифметики. Доходим где-то до 87–90 млн. "Вот смотри: 80–90 млн – это тот голос в Европе, который может принести современную, модерную, демократическую политику. Мы должны быть в Европе. Мы должны иметь альянс, который формирует повестку дня", – пересказал Ющенко слова Качиньского.

Он напомнил, что это было время, когда Евросоюз создавал свою конституцию, и при этом "уперлись" Качиньский и второй президент Чехии Вацлав Клаус.

"И мне [тогдашний президент Еврокомиссии Жозе Мануэль] Баррозу звонит: "Слушай, уйми этого Леха". Он не просто позицию занимает – он еще говорит так, что вся Европа знает, почему малые страны должны иметь не пропорциональное право голоса, а право, которое блокирует формирование того, с чем польская нация не согласна как член союза", – поделился Ющенко.

Политик отметил, что ценил в Качиньском, в частности, то, что для него очень важно было польское лидерство в Восточной Европе.

"И поэтому то, что называлось "адвокаты Украины", – он делал ради этого: начинаем с "адвоката", но мы говорим о геополитической формуле, где Европа должна быть доступна Украине", – подчеркнул третий президент.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

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