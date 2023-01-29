Ющенко: Я убежден, что Леха Качиньского убили россияне

Гордон спросил: "Качиньского россияне убили?"
"Я убежден. Я, кстати, недавно был на его могиле. Мне кажется, поляки недооценили его. Это светлый президент, который всегда смотрел на горизонт", – ответил Ющенко.
Он рассказал, что встречался с польским коллегой множество раз, "точно больше 30".
"Бывало, что несколько дней проходит – мы встречаемся или на таможне, или на конференции, или в рамках визита. И вот начинаем выстраивать геостратегию. Так у него всегда была одна логика. Для того чтобы начать геополитическую часть, в том числе и безопасность, он берет ручку, карандаш и начинает историю, которую, наверно, три-четыре раза я переживал. "Скажи мне, сколько у вас населения?" Я ему каждый раз говорю: "45 млн. И 20 миллионов за границей". Он пишет: "45. Поляков – 32". "А болгар?" – "Миллионов 7". – "Хорошо, 7 млн. А чехов?" – "Ну 4". – "Словаков сколько?" – "Думаю, 2,8 где-то". И эта арифметика… Каждый раз начинается с этой арифметики. Доходим где-то до 87–90 млн. "Вот смотри: 80–90 млн – это тот голос в Европе, который может принести современную, модерную, демократическую политику. Мы должны быть в Европе. Мы должны иметь альянс, который формирует повестку дня", – пересказал Ющенко слова Качиньского.
Он напомнил, что это было время, когда Евросоюз создавал свою конституцию, и при этом "уперлись" Качиньский и второй президент Чехии Вацлав Клаус.
"И мне [тогдашний президент Еврокомиссии Жозе Мануэль] Баррозу звонит: "Слушай, уйми этого Леха". Он не просто позицию занимает – он еще говорит так, что вся Европа знает, почему малые страны должны иметь не пропорциональное право голоса, а право, которое блокирует формирование того, с чем польская нация не согласна как член союза", – поделился Ющенко.
Политик отметил, что ценил в Качиньском, в частности, то, что для него очень важно было польское лидерство в Восточной Европе.
"И поэтому то, что называлось "адвокаты Украины", – он делал ради этого: начинаем с "адвоката", но мы говорим о геополитической формуле, где Европа должна быть доступна Украине", – подчеркнул третий президент.
Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью
Самолет Ту-154, в котором находились президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту люди погибли.
По версии России, авиакатастрофа произошла после требования командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика идти на посадку, несмотря на сложные метеоусловия. В Польше эту версию отвергают.
В феврале 2016 года Польша инициировала повторное расследование обстоятельств крушения Ту-154.
3 апреля 2017 года стало известно, что Польша намерена выдвинуть обвинения в предумышленном провоцировании трагедии под Смоленском двум российским авиадиспетчерам и неизвестному человеку, который находился в башне контроля полетов. Кремль отверг обвинения.
В фильме правительственной подкомиссии Польши по расследованию Смоленской катастрофы, представленном 10 апреля 2017 года, говорилось, что на борту самолета Ту-154 перед столкновением с землей, вероятно, произошел взрыв термобарического заряда. 14 октября 2017 года тогдашний министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что следствие обнаружило момент взрыва на самописце с самолета Качиньского.
В Следкоме РФ заявили, что проверяли версию о взрыве на борту самолета и не нашли подтверждений.
12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с требованием к России вернуть Польше обломки самолета Ту-154М. Россия отказалась их возвращать.
В марте 2019 года издание Sieci написало, что британские эксперты изучили несколько десятков из более чем 200 образцов, предоставленных им прокуратурой Польши в мае 2017 года. Они нашли на образцах следы взрывчатых веществ, в том числе тротила.
Подкомиссия по вопросам повторного расследования Смоленской авиакатастрофы 2010 года считает, что причиной катастрофы стал "акт незаконного вмешательства российской стороны".