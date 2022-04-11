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Причиной Смоленской катастрофы стало вмешательство РФ – отчет польской комиссии

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Мацеревич презентовал окончательный отчет 11 апреля
Мацеревич презентовал окончательный отчет 11 апреля
Фото: EPA

Подкомиссия по вопросам повторного расследования Смоленской авиакатастрофы 2010 года считает, что причиной катастрофы стал "акт незаконного вмешательства российской стороны". Об этом 11 апреля заявил глава подкомиссии Антоний Мацеревич, который презентовал окончательный отчет о причинах авиакатастрофы, сообщает сайт wРolityce.pl.

"Причиной авиакатастрофы стал акт незаконного вмешательства российской стороны в эксплуатацию самолета Ту-154М с делегацией президента Республики Польша. Главным и неоспоримым доказательством этого вмешательства стал взрыв в левом крыле за 100 метров до того, как самолет пролетел над березой на участке доктора Бодена над территорией без высоких деревьев и других препятствий", – сказал Мацеревич.

Он заявил, что подкомиссия "точно определила место, время и звук взрыва, разрушившего крыло и положившего начало катастрофе".

"Его продолжением стал еще один взрыв в центре крыла в нескольких метрах над землей, который уничтожил весь самолет и убил польскую делегацию", – сказал он.

Мацеревич заявил, что экипаж Ту-154М правильно выполнил все процедуры и мероприятия захода на посадку в аэропорт Смоленска. Он сказал, что материалы, свидетельствующие об ошибках экипажа, "в значительной степени были сфальсифицированы".

"У подкомиссии есть показания свидетелей, находившихся в Смоленске 10 апреля 2010 года, в том числе преимущественно россиян. Многие из них слышали взрыв еще до того, как самолет упал на землю", – сказал он, заявив, что с того дня подкомиссия получила более 200 показаний свидетелей.

Также, по словам Мацеревича, лабораторные испытания показали наличие на обломках самолета таких взрывчатых веществ, как пентрит, тротил, гексоген и нитроглицерин.

Мацеревич подчеркнул, что самой большой проблемой, с которой столкнулась подкомиссия, была "фальсификация доказательств". Кроме того, по его словам, российская сторона заблокировала доступ польских следователей к ряду документов.

Мацеревич сказал, что отчет подкомиссии может стать основой "действий на международной арене", в частности – для обращения в Европейский суд по правам человека.

Он также заявил, что подкомиссия поддержала решение об аннулировании отчета от 29 июля 2011 года.

Контекст:

Самолет Ту-154, в котором находились президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту люди погибли.

По версии России, авиакатастрофа произошла после требования командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика идти на посадку, несмотря на сложные метеоусловия. В Польше эту версию отвергают.

В феврале 2016 года Польша инициировала повторное расследование обстоятельств крушения Ту-154. В минобороны Польши заявляли, что самолет мог разрушиться в воздухе.

3 апреля 2017 года стало известно, что Польша намерена выдвинуть обвинения в предумышленном провоцировании трагедии под Смоленском двум российским авиадиспетчерам и неизвестному человеку, который находился в башне контроля полетов. Кремль отверг обвинения.

В фильме правительственной подкомиссии Польши по расследованию Смоленской катастрофы, представленном 10 апреля 2017 года, говорилось, что на борту самолета Ту-154 перед столкновением с землей, вероятно, произошел взрыв термобарического заряда. 14 октября 2017 года тогдашний министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что следствие обнаружило момент взрыва на самописце с самолета Качиньского.

В Следкоме РФ заявили, что проверяли версию о взрыве на борту самолета и не нашли подтверждений.

В апреле 2018 года польская правительственная подкомиссия заявила, что на борту самолета произошло по меньшей мере два взрыва. В августе в России сообщили, что польские следователи смогут осмотреть обломки самолета. 7 сентября польские следователи в Смоленске завершили осмотр.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с требованием к России вернуть Польше обломки самолета Ту-154М. Россия отказалась их возвращать

В марте 2019 года издание Sieci написало, что британские эксперты изучили несколько десятков из более чем 200 образцов, предоставленных им прокуратурой Польши в мае 2017 года. Они нашли на образцах следы взрывчатых веществ, в том числе тротила.

В мае 2019 года Следственный комитет Российской Федерации заявил, что одобрил поступивший от Польши запрос на осмотр обломков польского самолета.

Теги: Россия, Польша, взрыв, Смоленск, Лех Качиньский, Антоний Мацеревич, Смоленская катастрофа
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