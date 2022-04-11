Причиной Смоленской катастрофы стало вмешательство РФ – отчет польской комиссии

"Причиной авиакатастрофы стал акт незаконного вмешательства российской стороны в эксплуатацию самолета Ту-154М с делегацией президента Республики Польша. Главным и неоспоримым доказательством этого вмешательства стал взрыв в левом крыле за 100 метров до того, как самолет пролетел над березой на участке доктора Бодена над территорией без высоких деревьев и других препятствий", – сказал Мацеревич.

Он заявил, что подкомиссия "точно определила место, время и звук взрыва, разрушившего крыло и положившего начало катастрофе".

"Его продолжением стал еще один взрыв в центре крыла в нескольких метрах над землей, который уничтожил весь самолет и убил польскую делегацию", – сказал он.

Мацеревич заявил, что экипаж Ту-154М правильно выполнил все процедуры и мероприятия захода на посадку в аэропорт Смоленска. Он сказал, что материалы, свидетельствующие об ошибках экипажа, "в значительной степени были сфальсифицированы".

"У подкомиссии есть показания свидетелей, находившихся в Смоленске 10 апреля 2010 года, в том числе преимущественно россиян. Многие из них слышали взрыв еще до того, как самолет упал на землю", – сказал он, заявив, что с того дня подкомиссия получила более 200 показаний свидетелей.

Также, по словам Мацеревича, лабораторные испытания показали наличие на обломках самолета таких взрывчатых веществ, как пентрит, тротил, гексоген и нитроглицерин.

Мацеревич подчеркнул, что самой большой проблемой, с которой столкнулась подкомиссия, была "фальсификация доказательств". Кроме того, по его словам, российская сторона заблокировала доступ польских следователей к ряду документов.

Мацеревич сказал, что отчет подкомиссии может стать основой "действий на международной арене", в частности – для обращения в Европейский суд по правам человека.

Он также заявил, что подкомиссия поддержала решение об аннулировании отчета от 29 июля 2011 года.