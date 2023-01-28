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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ющенко: Угроза российской оккупации – у нас очереди в военкоматы, в России – очереди в пропускные пункты за границу. Не чувствуется, что мы совсем разные?

 
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Ющенко: Мы та национальная сила, которая владеет самым святым чувством духом
Ющенко: Мы та национальная сила, которая владеет самым святым чувством – духом
Фото: Віктор Ющенко / Facebook

Украина прошла путь от квазинации к нации, причем политической нации, которая примет и согреет любого, вне зависимости от происхождения, считает третий президент Украины Виктор Ющенко. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Ющенко положительно отметил работу Владимира Зеленского как президента во время войны. Он подчеркнул, что сейчас необходимо держать солидарность нации и показывать всему миру: "Сегодня мы на линии фронта". 

"Сейчас мы должны продемонстрировать, что мы та национальная сила, которая владеет самым святым чувством – духом. Если у нас есть дух, нам только дайте ресурс. Особенно милитарный. И мы поставим все на свои места. А если его нет... Вот пример Афгана. 10 лет финансировали, сделали самые большие милитарные вложения в армию. И где это? С другой стороны уже. Потому что не было духа сопротивления, не было духа борьбы", – сказал Ющенко.

По его мнению, Украина за 30 лет пришла, несмотря на все испытания, "к главному чувству национального".

"Мы осознаем, кто мы. Я говорю в общем, без нюансов. Очевидно, есть 7%, которые не так считают, но в целом мы понимаем, кто мы. Причем, это для меня очень важно: мы говорим о политической нации, где есть место всем. Как пример я могу взять ситуацию в Америке. Ты – американец, а потом вторым предложением говоришь: ирландского происхождения. Мексиканского. Любого. Это страна, которая согрела всех, гармонию сделала для всех", – сказал третий президент и отметил, что Украина сейчас приближается к этому.

Он рассказал, что отправил соболезнования живущему в Канаде экс-нардепу Украины, бизнесмену Виталию Цехмистренко, чей сын, имеющий канадское гражданство, погиб на украинском фронте.

"И я так думаю: "Что делает генетика? Как она тянет?" Парень-канадец, у отца ведущая компания, человек успешный, закончил или заканчивает университет, отличное образование, отличная перспектива... Тебя в Украине не было уже лет 10 или, может, и больше. Что тебя тянет сюда? И оно, как былина сквозь асфальт, пробивается: "Нет, без Украины я не могу". Берет чемодан – и едет в Украину на фронт. Угроза российской оккупации – у нас очереди в военкоматы, в России – очереди в пропускные пункты в Грузию, Казахстан, Балтию, пока пускали. Не чувствуется, что мы совсем разные? Мы совсем другие. Мы по-другому ставим те ценности, которые нас консолидируют", – подытожил Ющенко

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. В тот же день Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута Донецкой области и возле Кременной Луганской области.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Ющенко, Афганистан, Канада, гражданство, мобилизация, добровольцы, Владимир Зеленский, война России против Украины
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