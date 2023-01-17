Под Бахмутом в боях против российских оккупантов погиб уроженец Украины с гражданством Канады – СМИ

Цехмистренко – уроженец Украины, он жил в районе Ванкувера. Когда Россия полномасштабно вторглась в Украину в феврале 2022 года, отправился помогать Вооруженным силам Украины в качестве медика, собирал деньги на медикаменты.
Канадец умер в ночь на 15 января в Бахмуте, пишет издание со ссылкой на сослуживца Цехмистренко.
Хоронить погибшего намерены в Киеве, там находится его отец.
"Из соображений безопасности" МИД Канады не подтвердило CBC News информацию о погибшем канадце.
Журналисты отмечают, что это третий известный случай смерти канадского гражданина на войне России против Украины.
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О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
13 июня спикер легиона Магру сообщил, что к Интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.