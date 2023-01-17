Под Бахмутом в боях против российских оккупантов погиб уроженец Украины с гражданством Канады – СМИ

Цехмистренко – уроженец Украины, он жил в районе Ванкувера. Когда Россия полномасштабно вторглась в Украину в феврале 2022 года, отправился помогать Вооруженным силам Украины в качестве медика, собирал деньги на медикаменты.

Канадец умер в ночь на 15 января в Бахмуте, пишет издание со ссылкой на сослуживца Цехмистренко.

Хоронить погибшего намерены в Киеве, там находится его отец.

"Из соображений безопасности" МИД Канады не подтвердило CBC News информацию о погибшем канадце.

Журналисты отмечают, что это третий известный случай смерти канадского гражданина на войне России против Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greg (@wandering_hedgehog)