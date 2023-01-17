ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Бахмутом в боях против российских оккупантов погиб уроженец Украины с гражданством Канады – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цехмистренко был медиком, отмечают СМИ
Цехмистренко был медиком, отмечают СМИ
Фото: wandering_hedgehog / Instagram

Гражданин Канады Григорий Цехмистренко погиб в районе Бахмута Донецкой области в ходе противостояния российской агресии против Украины. Об этом со ссылкой на родственников сообщил 16 января канадский CBC News.

Цехмистренко – уроженец Украины, он жил в районе Ванкувера. Когда Россия полномасштабно вторглась в Украину в феврале 2022 года, отправился помогать Вооруженным силам Украины в качестве медика, собирал деньги на медикаменты.

Канадец умер в ночь на 15 января в Бахмуте, пишет издание со ссылкой на сослуживца Цехмистренко.

Хоронить погибшего намерены в Киеве, там находится его отец.

"Из соображений безопасности" МИД Канады не подтвердило CBC News информацию о погибшем канадце.

Журналисты отмечают, что это третий известный случай смерти канадского гражданина на войне России против Украины.

Контекст:

О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

13 июня спикер легиона Магру сообщил, что к Интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: смерть, Канада, война, добровольцы, МИД Канады, вторжение, война России против Украины, Бахмут, медики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Супердевочка". 42-летняя Ющенко снялась в длинном платье с открытой спиной
"Супердевочка". 42-летняя Ющенко снялась в длинном платье с открытой спиной
"Теперь официально – дед". 50-летний Сеитаблаев сообщил о рождении внучки
"Теперь официально – дед". 50-летний Сеитаблаев сообщил о рождении внучки
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне
Как выглядит Ефросинина в реальной жизни. Видео
Как выглядит Ефросинина в реальной жизни. Видео
"Прошлый год выгнал меня из дома, забрал планы и достижения". Полякова в день своего 44-летия обратилась к поклонникам
"Прошлый год выгнал меня из дома, забрал планы и достижения". Полякова в день своего 44-летия обратилась к поклонникам
Режиссер Резникович: Талант всегда независим, неугоден чиновнику. А значит, его необходимо уничтожить, хотя бы оболгать
Режиссер Резникович: Талант всегда независим, неугоден чиновнику. А значит, его необходимо уничтожить, хотя бы оболгать
"Вкусняшка". Рианна показала бюст, наклонившись перед камерой
"Вкусняшка". Рианна показала бюст, наклонившись перед камерой
"С Арестовичем очень похожи внешне". Ведущий Решетник заявил, что ищет работу внештатного советника
"С Арестовичем очень похожи внешне". Ведущий Решетник заявил, что ищет работу внештатного советника
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару
"Думал, вам где-то 21", "То есть вам не 18?" Соловий озвучила свой возраст
"Думал, вам где-то 21", "То есть вам не 18?" Соловий озвучила свой возраст
"Мистика – это ты". Тина Кароль показала кадры из новой фотосессии
"Мистика – это ты". Тина Кароль показала кадры из новой фотосессии
"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк
"Самая красивая женщина всех времен". По случаю дня рождения Мосс опубликовали ее фото в джинсовой куртке, без юбки или брюк
"Рутина каждый день". 75-летний Шварценеггер показал, как тренируется в зале
"Рутина каждый день". 75-летний Шварценеггер показал, как тренируется в зале
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (242040)
2
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (163538)
3
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (131457)
4
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (103567)
5
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (88991)
6
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (62262)
7
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (53132)
8
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (37113)
 
 
 
 