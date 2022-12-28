В бою с российскими оккупантами погиб гражданин Австралии

Сейдж О'Доннелл "погиб в бою, защищая свободу украинского народа", сказала его мать в заявлении, предоставленном министерством.

"Друзья и семья очень любили Сейджа. Нам будет очень не хватать его юмора, доброго сердца, ценностей и смеха. Мы опустошены недавней потерей Сейджа", – говорится в заявлении.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля объявил о создании интернационального легиона. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

13 июня представитель легиона Дамьен Магру на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ", сообщил, что к интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов. Грузинский командир Мамука Мамуашвили 14 июня уточнил, что на стороне Украины сражаются 20 тыс. иностранцев.