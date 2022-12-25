"Отдал свою жизнь за то, что любил". На фронте под Бахмутом погиб родной брат украинского танцора Назара Грабара

"Это мой брат! Это мой герой! Мое вдохновение и моя самая большая поддержка! Он отдал свою жизнь за то, что любил. Для вашей семьи, страны, нашего будущего. Я запомню тебя таким. Несокрушимый и сильный, как всегда. Даже в самые страшные моменты ты всегда давала мне силы и веру в то, что все будет хорошо! Я люблю тебя! И всегда буду любить! Герои не умирают", – написал Назар Грабар.
Побратим Ильи Грабара, военнослужащий Дмитрий Богдан в Facebook написал, что он погиб 24 декабря под Бахмутом.
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Назар Грабар снялся в клипе Loboda "Твои глаза". После нападения РФ на Украину вместе с братом отправился служить в ВСУ.