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25 декабря, 2022
 
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"Отдал свою жизнь за то, что любил". На фронте под Бахмутом погиб родной брат украинского танцора Назара Грабара

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Илья Грабар вместе с братом добровольцами отправились защищать Украину
Илья Грабар вместе с братом добровольцами отправились защищать Украину
Фото: Ілля Грабар / Facebook

На фронте погиб украинский музыкант Илья Грабар. О его смерти сообщил 25 декабря в Instagram родной брат, защищающий Украину, танцор Назар Грабар, опубликовав снимок Ильи.

"Это мой брат! Это мой герой! Мое вдохновение и моя самая большая поддержка! Он отдал свою жизнь за то, что любил. Для вашей семьи, страны, нашего будущего. Я запомню тебя таким. Несокрушимый и сильный, как всегда. Даже в самые страшные моменты ты всегда давала мне силы и веру в то, что все будет хорошо! Я люблю тебя! И всегда буду любить! Герои не умирают", – написал Назар Грабар.

Побратим Ильи Грабара, военнослужащий Дмитрий Богдан в Facebook написал, что он погиб 24 декабря под Бахмутом.

Контекст:

Назар Грабар снялся в клипе Loboda "Твои глаза". После нападения РФ на Украину вместе с братом отправился служить в ВСУ.

Теги: музыка, смерть, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий
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