"Отдал свою жизнь за то, что любил". На фронте под Бахмутом погиб родной брат украинского танцора Назара Грабара

"Это мой брат! Это мой герой! Мое вдохновение и моя самая большая поддержка! Он отдал свою жизнь за то, что любил. Для вашей семьи, страны, нашего будущего. Я запомню тебя таким. Несокрушимый и сильный, как всегда. Даже в самые страшные моменты ты всегда давала мне силы и веру в то, что все будет хорошо! Я люблю тебя! И всегда буду любить! Герои не умирают", – написал Назар Грабар.

Побратим Ильи Грабара, военнослужащий Дмитрий Богдан в Facebook написал, что он погиб 24 декабря под Бахмутом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ACTOR | MODEL | DANCER (@nazargrabar)