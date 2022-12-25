В боях под Бахмутом погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R.

"Сегодня, защищая Украину, погиб мой родной брат, отец двоих детей, верный друг с искренним сердцем. Он говорил, что в борьбе, которую сейчас ведет украинский народ, рождается счастливое будущее наших детей. Надеюсь, ты попал в лучший мир, брат", – написал Вячеслав Ежов.

Военный эксперт Игаль Левин в Facebook также сообщил о смерти Ежова, а в комментариях уточнил, что тот погиб под Бахмутом.

Ежов (также известен по никнейму Fresh) являлся геймдизайнером в компании GSC Game World и был одним из разработчиков видеоигры "S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо", где при создании персонажа по имени Локи была взята за основу его внешность.

Также он работал над "Казаками", World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu и Sherlock Holmes: Devil's Daughter.