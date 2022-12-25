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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В боях под Бахмутом погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R.

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Ежов погиб 22 декабря в боях за Бахмут
Ежов погиб 22 декабря в боях за Бахмут
Фото: Ігаль Левін / Facebook

Один из разработчиков украинской видеоигры "S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо" Владимир Ежов погиб под Бахмутом Донецкой области. Об этом 22 декабря сообщил его брат Вячеслав Ежов в Facebook.

"Сегодня, защищая Украину, погиб мой родной брат, отец двоих детей, верный друг с искренним сердцем. Он говорил, что в борьбе, которую сейчас ведет украинский народ, рождается счастливое будущее наших детей. Надеюсь, ты попал в лучший мир, брат", – написал Вячеслав Ежов.

https://www.facebook.com/viacheslav.yezhov/posts/pfbid02wZsU3MQK1E2r8H9YLZbKcYVZegLojF5fWr4TzvPUHUmVZvAcVUgcYzsrtu9Gp8wal

Военный эксперт Игаль Левин в Facebook также сообщил о смерти Ежова, а в комментариях уточнил, что тот погиб под Бахмутом.

Ежов (также известен по никнейму Fresh) являлся геймдизайнером в компании GSC Game World и был одним из разработчиков видеоигры "S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо", где при создании персонажа по имени Локи была взята за основу его внешность.

Также он работал над "Казаками", World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu и Sherlock Holmes: Devil's Daughter.

Контекст:

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Генеральный штаб ВСУ отмечал, что противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт изучения войны 25 декабря.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, смерть, Донецкая область, ВСУ, Бахмут, компьютерные игры
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