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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российской агрессии в Украине за сутки погиб один мирный житель, три человека получили ранения – ОП

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Оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Украины
Оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Украины
Фото: Тимошенко Офіс президента / Telegram

В результате российской агрессии в Украине за минувшие сутки погиб как минимум один человек. Об этом со ссылкой на данные областных военных администраций 27 декабря в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он уточнил, что жертвой российских оккупантов стал мирный житель Харьковской области.

В Донецкой области два человека получили ранения, еще один раненый – в Херсонской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 19 декабря задокументировало гибель 6826 мирных жителей и ранения 10 769. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, агрессия, раненые, жертвы, война России против Украины, Кирилл Тимошенко
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