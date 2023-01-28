Касьянов: С октября в России началось ухудшение финансовой ситуации. Она теряет примерно $160 млн в день

Речь об этом зашла после вопроса, потянет ли российская экономика перевод ее на "военные рельсы", как об этом говорят эксперты как один из возможных вариантов развития ситуации.

"На сегодняшний день пока тянет, вопрос – как ситуация будет развиваться далее. Например, с октября началось очень быстрое финансовое ухудшение ситуации. С сентября, когда уже были разговоры о потолке цен на нефть (Евросоюз и страны G7 согласовали его в декабре на уровне $60 за баррель. – "ГОРДОН"), [...] несет ежедневно большие убытки путинская Россия", – ответил Касьянов.

По его словам, последний месяц Россия продавала нефть марки Urals по $45-46 за баррель, и это "никакие не $70, как в бюджете" РФ предусмотрено.

"Примерно уже аналитики посчитали на Западе: примерно $160 млн в день – реакция экономики. И сейчас еще будет введен с 5 февраля также потолок цен на нефтепродукты – еще примерно $120 млн в день. То есть $300 млн в день путинская Россия будет терять, а расходы увеличились в прошлом году на 25%, и сейчас вот налоги растут", – объяснил Касьянов.

Он подчеркнул, что экономическая ситуация такова, что "способность финансировать войну у [президента РФ Владимира] Путина уменьшается".

"Разговоры, что никакие санкции не работают, – это не так. Санкции работают, просто в немного отложенном процессе, поскольку решения идут не сразу, а затягиваются", – заявил Касьянов.

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