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Касьянов: ПВО на крышах в Москве люди воспринимают нервозно. Они понимают, что Украина, наверное, не будет бомбить жилые районы, но не понимают, чего ждать от Путина

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В Москве замечены системы ПВО на крышах
В Москве замечены системы ПВО на крышах
Фото: Военный Осведомитель / Telegram

Что россияне думают о появлении средств противовоздушной обороны на крышах правительственных зданий в Москве, рассказал экс-премьер-министр России Михаил Касьянов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Конечно, люди очень, скажем так, это нервозно воспринимают, никто такого не ожидал. Я верю в то, что [президент РФ Владимир] Путин верит, что заверения украинского руководства и украинского военного командования, мол, мы не собираемся бомбить Москву и наступать на российские территории, мы только освобождаем свое законное – думаю, они его убеждают, что на самом деле такого не будет", – сказал он.

Касьянов отметил, что военные объекты, с которых идут атаки, являются законными целями, это признают и на Западе. Поэтому российские власти размещают средства ПВО в центре столицы недалеко от резиденции Путина и прямо в жилых районах, считает он.  

"Даже мои знакомые звонили со слезами ночью, так сказать, что, мол, вот у нас прямо чуть ли не во дворе ставят какую-то систему. Люди, конечно, боятся такого, но они не понимают, чего от Путина ждать. Они, наверное, понимают, что Украина не будет бомбить жилые районы Москвы. Но люди не понимают, чего ожидать от Путина в этой ситуации, если он демонстрирует свою готовность, свою агрессивность даже уже в центре столицы [России]", – сказал Касьянов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В январе российские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что в центре Москвы и возле резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево начали размещать системы ПВО, в том числе прямо на крышах зданий. 

Когда именно были установлены эти системы, не сообщается. Журналисты издания The Moscow Times предположили, что это произошло "в районе Нового года". Фотографии, на которых можно рассмотреть ЗРК на крыше здания министерства обороны, россияне выкладывали в соцсетях еще в конце 2022 года. 

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 25 января заявил, что системы разворачивают не только в Москве, а везде, где может находиться Путин. Но, по его словам, российской власти это не поможет.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Михаил Касьянов
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