Касьянов: ПВО на крышах в Москве люди воспринимают нервозно. Они понимают, что Украина, наверное, не будет бомбить жилые районы, но не понимают, чего ждать от Путина

"Конечно, люди очень, скажем так, это нервозно воспринимают, никто такого не ожидал. Я верю в то, что [президент РФ Владимир] Путин верит, что заверения украинского руководства и украинского военного командования, мол, мы не собираемся бомбить Москву и наступать на российские территории, мы только освобождаем свое законное – думаю, они его убеждают, что на самом деле такого не будет", – сказал он.

Касьянов отметил, что военные объекты, с которых идут атаки, являются законными целями, это признают и на Западе. Поэтому российские власти размещают средства ПВО в центре столицы недалеко от резиденции Путина и прямо в жилых районах, считает он.

"Даже мои знакомые звонили со слезами ночью, так сказать, что, мол, вот у нас прямо чуть ли не во дворе ставят какую-то систему. Люди, конечно, боятся такого, но они не понимают, чего от Путина ждать. Они, наверное, понимают, что Украина не будет бомбить жилые районы Москвы. Но люди не понимают, чего ожидать от Путина в этой ситуации, если он демонстрирует свою готовность, свою агрессивность даже уже в центре столицы [России]", – сказал Касьянов.

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