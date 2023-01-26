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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Касьянов: В России люди не хотят признать, что их страна убивает мирных жителей в Украине, поэтому просто закрывают на это глаза

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Касьянов рассказал об отношении россиян к войне в Украине
Касьянов рассказал об отношении россиян к войне в Украине
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Президенту России Владимиру Путину удается одурачивать значительную часть населения, которые ищут объективные объяснения войны. Об этом заявил экс-премьер-министр России Михаил Касьянов в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Деморализация общества Путину удалась, и люди во многом настолько циничны, что они уже считают, что весь мир циничный. Просто на Западе лучше скрываются, а россияне не очень научились это скрывать. Они не верят, что существуют какие-то ценности и принципы", – сказал он.

По его словам, россияне предпочитают верить в то, что воюет Запад, а не они.

"Признать, что наша страна воюет и убивает мирных жителей неспровоцированно, – конечно, люди не хотят этого делать. Поэтому большинство просто закрывают глаза и как бы выживают, вынуждены переживать эту ситуацию", – сказал Касьянов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов 18 октября рассказал, что в распоряжении ГУР МО есть данные о реальных настроениях в российском обществе, согласно которым 82% россиян "абсолютно поддерживают" боевые действия на территории Украины. 

Согласно опросу, проведенному в декабре украинским Институтом конфликтологии и анализа России, 50% считают войну в Украине главной проблемой РФ. При этом 62% взрослого населения полагают, что события в РФ развиваются в правильном направлении. 73% респондентов испытывают оптимизм, когда думают о будущем РФ и собственном будущем. 61% населения считает, что частичная мобилизация осенью была правильным решением. 58% россиян поддерживают решение об объявлении всеобщей мобилизации в России. Половина опрошенных считает, что война в Украине не должна иметь определенных временных рамок.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Михаил Касьянов, российская агрессия, война России против Украины, россияне
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