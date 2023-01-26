Касьянов: В России люди не хотят признать, что их страна убивает мирных жителей в Украине, поэтому просто закрывают на это глаза

"Деморализация общества Путину удалась, и люди во многом настолько циничны, что они уже считают, что весь мир циничный. Просто на Западе лучше скрываются, а россияне не очень научились это скрывать. Они не верят, что существуют какие-то ценности и принципы", – сказал он.

По его словам, россияне предпочитают верить в то, что воюет Запад, а не они.

"Признать, что наша страна воюет и убивает мирных жителей неспровоцированно, – конечно, люди не хотят этого делать. Поэтому большинство просто закрывают глаза и как бы выживают, вынуждены переживать эту ситуацию", – сказал Касьянов.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube