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Страны G7 и Евросоюза договорились о новых ограничениях на экспорт российских нефтепродуктов

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Решение касается бензина, дтзельного топлива и мазута из РФ
Решение касается бензина, дтзельного топлива и мазута из РФ
Фото: ЕРА

Государства, входящие в "Большую семерку" и Европейский Союз, договорились о введении новых ценовых границ на российские нефтепродукты. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо провел онлайн встречу с коллегами из стран коалиции, которые до этого установили  ценовой потолок на морскую российскую нефть, чтобы обсудить "достигнутый прогресс и определить дальнейшие шаги". Участники встречи договорились о введение двух новых видов предельных цен.

Один из них – на нефтепродукты, обычно продаваемые с прибавкой к цене на сырую нефть, к ним относятся  дизельное топливо и бензин. Второй – на продукты, продаваемые со скидкой к цене на сырую нефть, такие как мазут.

Кроме того, заместители министров заявили о намерении в марте пересмотреть ранее введенный потолок на российскую нефть.

"Это позволит коалиции учесть изменения на мировых рынках после начала применения предельных цен на нефтепродукты, а также ознакомиться с результатами технической экспертизы ЕС по предельной цене на нефть", – говорится в сообщении.

О том, что граничение цен на российскую нефть, которое вступило в силу в декабре 2022 года, достигло нужного эффекта – удержать на рынке топливо из РФ, но ограничить ее доходы, 11 января заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Контекст:

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отметила "Русская служба BBC"

По данным Bloomberg, РФ все чаще направляет топливо в Азию. На нее теперь приходится около 89% экспорта российской нефти (около 3 млн баррелей в сутки), основную часть этого объема закупают две страны – Китай и Индия.

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель. К ним присоединились страны "Группы семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия и другие страны. Эта мера вступила в силу с 5 декабря. Она призвана ограничить доходы, "которые Россия получает для финансирования незаконной войны в Украине". 

При этом Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более радикальном снижении стоимости российской нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный потолок цен. По его мнению, баррель должен стоить менее $30.

Теги: Россия, США, санкции, бензин, нефть, дизельное топливо, Европейский союз, ограничения, цена на нефть, нефтепродукты, минфин США, Уолли Адейемо
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