Страны G7 и Евросоюза договорились о новых ограничениях на экспорт российских нефтепродуктов

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо провел онлайн встречу с коллегами из стран коалиции, которые до этого установили ценовой потолок на морскую российскую нефть, чтобы обсудить "достигнутый прогресс и определить дальнейшие шаги". Участники встречи договорились о введение двух новых видов предельных цен.

Один из них – на нефтепродукты, обычно продаваемые с прибавкой к цене на сырую нефть, к ним относятся дизельное топливо и бензин. Второй – на продукты, продаваемые со скидкой к цене на сырую нефть, такие как мазут.

Кроме того, заместители министров заявили о намерении в марте пересмотреть ранее введенный потолок на российскую нефть.

"Это позволит коалиции учесть изменения на мировых рынках после начала применения предельных цен на нефтепродукты, а также ознакомиться с результатами технической экспертизы ЕС по предельной цене на нефть", – говорится в сообщении.

О том, что граничение цен на российскую нефть, которое вступило в силу в декабре 2022 года, достигло нужного эффекта – удержать на рынке топливо из РФ, но ограничить ее доходы, 11 января заявила министр финансов США Джанет Йеллен.