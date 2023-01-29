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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Преемник Путина сын Дима, Трамп хочет дать Украине ядерку, шок Киссинджера, заговорщики. Интервью Бацман с Гончаренко. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслировалось интервью с народным депутатом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко.

Во время интервью Гончаренко говорил об:

  • отношениях Украины с западными союзниками;
  • резолюции ПАСЕ по трибуналу против президента РФ Владимира Путина и белорусского диктатора Александра Лукашенко;
  • том, почему Совет Европы – единственная международная организация, из которой выгнали Россию после вторжения в Украину;
  • том, что европейцы думали о Путине раньше и что сейчас;
  • том, почему Западу не стоит бояться: "Путин в любом случае ведет Россию к коллапсу. И нужно готовиться к хаосу в РФ";
  • новом наступления России и том, какими могут быть его масштабы;
  • том, почему мир недооценил реваншизм и милитаризм российского общества;
  • возможных преемниках Путина и необходимости разваливать Россию изнутри

Гончаренко родился в 1980 году в Одессе. В 2002 году окончил Одесский государственный медицинский университет, несколько лет работал на станции скорой медицинской помощи. В 2002–2005 годах учился в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации.

В 2001 году начал политическую деятельность. В 2006 году был избран в Одесский горсовет от Партии регионов, в 2010 году – в Одесский областной совет от этой же политсилы. В 2010–2014 годах он был заместителем главы Одесского облсовета, а с августа по ноябрь 2014 года – главой.

Дважды избирался в парламент: в 2014-м и 2019 году. В Верховной Раде VIII созыва входил во фракцию Блока Петра Порошенко, в Раде IX созыва входит во фракцию "Европейская солидарность". Является членом украинской делегации в ПАСЕ.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Александр Лукашенко, война, ПАСЕ, Совет Европы, Алексей Гончаренко, Совет ЕС, вторжение, Алеся Бацман, трансляция, наступление, война России против Украины, интервью
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