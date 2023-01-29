Преемник Путина сын Дима, Трамп хочет дать Украине ядерку, шок Киссинджера, заговорщики. Интервью Бацман с Гончаренко. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Гончаренко говорил об:

отношениях Украины с западными союзниками;

резолюции ПАСЕ по трибуналу против президента РФ Владимира Путина и белорусского диктатора Александра Лукашенко;

том, почему Совет Европы – единственная международная организация, из которой выгнали Россию после вторжения в Украину;

том, что европейцы думали о Путине раньше и что сейчас;

том, почему Западу не стоит бояться: "Путин в любом случае ведет Россию к коллапсу. И нужно готовиться к хаосу в РФ";

новом наступления России и том, какими могут быть его масштабы;

том, почему мир недооценил реваншизм и милитаризм российского общества;

возможных преемниках Путина и необходимости разваливать Россию изнутри .

Гончаренко родился в 1980 году в Одессе. В 2002 году окончил Одесский государственный медицинский университет, несколько лет работал на станции скорой медицинской помощи. В 2002–2005 годах учился в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации.

В 2001 году начал политическую деятельность. В 2006 году был избран в Одесский горсовет от Партии регионов, в 2010 году – в Одесский областной совет от этой же политсилы. В 2010–2014 годах он был заместителем главы Одесского облсовета, а с августа по ноябрь 2014 года – главой.

Дважды избирался в парламент: в 2014-м и 2019 году. В Верховной Раде VIII созыва входил во фракцию Блока Петра Порошенко, в Раде IX созыва входит во фракцию "Европейская солидарность". Является членом украинской делегации в ПАСЕ.