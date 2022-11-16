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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Гончаренко центр" первым среди волонтеров купил артиллерийскую установку "Гвоздика" для спецназовцев ВСУ

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На "Гвоздику" донатили даже дети, рассказали в "Гончаренко центрах"
На "Гвоздику" донатили даже дети, рассказали в "Гончаренко центрах"
Фото: ГОНЧАРЕНКО / Telegram

Волонтерская сеть "Гончаренко центров" закрыла сбор и купила для 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" за 9,8 млн грн. Сумму собрали за две недели, САУ уже передали военным, она отправится на одно из направлений на передовой, где дислоцируются артиллеристы подразделения. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе волонтерской сети.

В "Гончаренко центрах" сообщили, что самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" полностью технически обновлена, отвечает всем стандартам ВСУ и именно на эту САУ у военных был запрос. Главная причина – потому что она используется военными для борьбы с вражеской артиллерией, минометами и бронетехникой, а также для уничтожения живой силы, разрушения укреплений полевого типа, прокладывания проходов в минных полях и проволочных заграждениях.

"Вместе мы собрали 10 млн грн всего за две недели. Каждая гривна здесь была на вес золота! Все взносы – от 0,28 грн (у нас на Monobank действительно есть такой перевод) до 2 млн грн от анонимного благотворителя, а также 1 млн грн лично от семьи [нардепа от "Европейской солидарности"] Алексея Гончаренко – все эти деньги мы конвертировали в сокрушительную силу, от которой враги прячутся в пакеты. Спасибо всем, кто присоединился к сбору!" – подчеркнула волонтер Валентина Шульц.

В пресс-службе заявили, что это впервые в Украине, когда волонтеры покупают артиллерийскую установку для фронта. На "Гвоздику" донатили даже дети, рассказали в "Гончаренко центрах".

"Недаром мы всегда говорили, что для украинцев нет ничего невозможного. Донатили предприниматели и пенсионеры, врачи и преподаватели, посетители "Гончаренко центров" и анонимные благотворители. Дети приносили деньги. Дима, которому всего пять лет, принес в Подольске в наш центр свою копилку и отдал средства на САУ, а шестилетняя Софийка из Теофиполя создала с друзьями блокпост, чтобы собрать деньги и помочь приобрести "Гвоздику". Наши люди, все от мала до велика, просто невероятны и едины в своем стремлении победить!" – отметил Гончаренко.

Он также написал о сборе и покупке установки в своем Telegram.

Теги: Алексей Гончаренко, спецназ, артиллерия, бронетехника, волонтеры, деньги, ВСУ
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