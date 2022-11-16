"Гончаренко центр" первым среди волонтеров купил артиллерийскую установку "Гвоздика" для спецназовцев ВСУ

В "Гончаренко центрах" сообщили, что самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" полностью технически обновлена, отвечает всем стандартам ВСУ и именно на эту САУ у военных был запрос. Главная причина – потому что она используется военными для борьбы с вражеской артиллерией, минометами и бронетехникой, а также для уничтожения живой силы, разрушения укреплений полевого типа, прокладывания проходов в минных полях и проволочных заграждениях.

"Вместе мы собрали 10 млн грн всего за две недели. Каждая гривна здесь была на вес золота! Все взносы – от 0,28 грн (у нас на Monobank действительно есть такой перевод) до 2 млн грн от анонимного благотворителя, а также 1 млн грн лично от семьи [нардепа от "Европейской солидарности"] Алексея Гончаренко – все эти деньги мы конвертировали в сокрушительную силу, от которой враги прячутся в пакеты. Спасибо всем, кто присоединился к сбору!" – подчеркнула волонтер Валентина Шульц.

В пресс-службе заявили, что это впервые в Украине, когда волонтеры покупают артиллерийскую установку для фронта. На "Гвоздику" донатили даже дети, рассказали в "Гончаренко центрах".

"Недаром мы всегда говорили, что для украинцев нет ничего невозможного. Донатили предприниматели и пенсионеры, врачи и преподаватели, посетители "Гончаренко центров" и анонимные благотворители. Дети приносили деньги. Дима, которому всего пять лет, принес в Подольске в наш центр свою копилку и отдал средства на САУ, а шестилетняя Софийка из Теофиполя создала с друзьями блокпост, чтобы собрать деньги и помочь приобрести "Гвоздику". Наши люди, все от мала до велика, просто невероятны и едины в своем стремлении победить!" – отметил Гончаренко.

Он также написал о сборе и покупке установки в своем Telegram.