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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атакуют на востоке Украины и пытаются обороняться на юге – Генштаб ВСУ

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Зеленский говорил, что на Донбассе "ад"
Зеленский говорил, что на Донбассе – "ад"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают попытки захватить еще часть территории Донецкой области. Об этом проинформировал 14 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр. В то же время ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях [на Донбассе]", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что российская армия продолжает готовить мобилизованных россиян в военных учебных заведениях и центрах подготовки, перемещая их в дальнейшем в районы ведения боевых действий.

Украинские военные рассказали, что на разных участках фронта оккупанты вели стрельбу из "всего спектра артиллерии" и минометов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02d9Z7xA3UMqSykA8kuAMvqYwrQ4VH42fogGLdJiZFJPWZ9cK3xXZeYR12bRYcJiWQl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О попытках российских войск продвинуться в районе Бахмута Генштаб ВСУ сообщает в своих сводках ежедневно последние несколько недель.

Президент Украины Владимир Зеленский еще 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявил, что там "ад".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, Донецкая область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, Авдеевка, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, река Днепр, миномет, российские оккупанты
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