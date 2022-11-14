Оккупанты атакуют на востоке Украины и пытаются обороняться на юге – Генштаб ВСУ

Зеленский говорил, что на Донбассе – "ад" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр. В то же время ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях [на Донбассе]", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что российская армия продолжает готовить мобилизованных россиян в военных учебных заведениях и центрах подготовки, перемещая их в дальнейшем в районы ведения боевых действий.

Украинские военные рассказали, что на разных участках фронта оккупанты вели стрельбу из "всего спектра артиллерии" и минометов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)