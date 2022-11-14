Оккупанты атакуют на востоке Украины и пытаются обороняться на юге – Генштаб ВСУ

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр. В то же время ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях [на Донбассе]", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что российская армия продолжает готовить мобилизованных россиян в военных учебных заведениях и центрах подготовки, перемещая их в дальнейшем в районы ведения боевых действий.
Украинские военные рассказали, что на разных участках фронта оккупанты вели стрельбу из "всего спектра артиллерии" и минометов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О попытках российских войск продвинуться в районе Бахмута Генштаб ВСУ сообщает в своих сводках ежедневно последние несколько недель.
Президент Украины Владимир Зеленский еще 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявил, что там "ад".