"Ждем реакции Стефанчука". Письмо за лишение мандатов депутатов из пророссийских партий набрало 150 подписей в Раде – Гончаренко

По его словам, письмо на имя спикера Верховной Рады Руслана Стефончука подписали 150 нардепов.
"Друзья, срочная новость: мы собрали подписи в Верховной Раде, ОПЗЖ пора лишить мандатов... Мы сделали петицию об этом и получили голоса. Сделали законопроект. Ждем реакции Стефанчука", – написал Гончаренко.
Проект постановления ВР №7694 на эту тему зарегистрирован в парламенте 24 августа 2022 года. Депутат от "Слуги народа" Олег Дунда организовал сбор подписей под письмом спикеру ВР за включение инициативы в повестку дня ближайшей сессии.
Ранее Дунда сообщал, что инициировал проведение внеочередной сессии по этому поводу, но получил формальный отказ от Стефанчука. Спикер заявил, что из-за военного положения "работа в течение седьмой и восьмой сессий продолжается в режиме единых пленарных заседаний".
Инициативу не поддержали почти вся фракция "Батьківщина", некоторые представители "Слуги народа" и других фракций в парламенте, отметили в "Чесно". Они заявили, что "выступают исключительно за правовые и конституционные способы борьбы против запрещенных партий".
19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.
14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".
12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
20 июня Восьмой апелляционный админсуд во Львове удовлетворил иск Минюста и запретил партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". ОПЗЖ обжаловала это решение. 15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляцию ОПЗЖ и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине.
До начала полномасштабного вторжения России во фракцию ОПЗЖ входило 43 депутата, напомнила "Украинская правда" (сейчас эти данные с сайта парламента убрали). Часть депутатов после 24 февраля вышли из фракции, нескольких депутатов, избранных в парламент от этой партии, после начала полномасштабного вторжения лишили мандатов: Илью Киву и Юлию Левочкину – после подачи ими соответствующих заявлений, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Виктора Медведчука – после лишения украинского гражданства.
В ноябре на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады Руслану Стефанчуку рассмотреть варианты решения этого вопроса.