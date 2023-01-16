"Ждем реакции Стефанчука". Письмо за лишение мандатов депутатов из пророссийских партий набрало 150 подписей в Раде – Гончаренко

По его словам, письмо на имя спикера Верховной Рады Руслана Стефончука подписали 150 нардепов.

"Друзья, срочная новость: мы собрали подписи в Верховной Раде, ОПЗЖ пора лишить мандатов... Мы сделали петицию об этом и получили голоса. Сделали законопроект. Ждем реакции Стефанчука", – написал Гончаренко.

Проект постановления ВР №7694 на эту тему зарегистрирован в парламенте 24 августа 2022 года. Депутат от "Слуги народа" Олег Дунда организовал сбор подписей под письмом спикеру ВР за включение инициативы в повестку дня ближайшей сессии.

Ранее Дунда сообщал, что инициировал проведение внеочередной сессии по этому поводу, но получил формальный отказ от Стефанчука. Спикер заявил, что из-за военного положения "работа в течение седьмой и восьмой сессий продолжается в режиме единых пленарных заседаний".

Инициативу не поддержали почти вся фракция "Батьківщина", некоторые представители "Слуги народа" и других фракций в парламенте, отметили в "Чесно". Они заявили, что "выступают исключительно за правовые и конституционные способы борьбы против запрещенных партий".