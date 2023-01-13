Данилов: Все депутаты от ОПЗЖ должны уйти из Рады. Взять свои вещи, чемоданы и отправиться на все стороны

Ни один депутат от ОПЗЖ "не имеет морального права" находиться в Верховной Раде Украины, отметил Данилов Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Такое мнение 13 января в эфире национального телемарафона высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Видеозапись эфира с участием Данилова опубликована на YouTube-канале "Ми – Україна".

"Ни один из них не имеет морального права на сегодняшний день находиться в Верховной Раде Украины... Это пророссийская партия, которая приводила сюда "русский мир"… Я бы очень хотел, чтобы наши депутаты ответственно к этому относились и понимали, с кем они имеют дело… Это опасные рецидивы… Все депутаты от ОПЗЖ должны уйти из Рады. Взять свои вещи, чемоданы и отправиться… на все свободные стороны", – заявил Данилов.

С начала полномасштабной войны 10 народных депутатов потеряли мандаты, заявил 13 января глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Шесть – от ОПЗЖ и еще четыре – с их политической орбиты", – отметил он.

Арахамия пообещал, что "будет еще больше".