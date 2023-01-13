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Данилов: Все депутаты от ОПЗЖ должны уйти из Рады. Взять свои вещи, чемоданы и отправиться на все стороны

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Ни один депутат от ОПЗЖ "не имеет морального права" находиться в Верховной Раде Украины, отметил Данилов
Ни один депутат от ОПЗЖ "не имеет морального права" находиться в Верховной Раде Украины, отметил Данилов
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Народные депутаты от бывшей партии ОПЗЖ должны уйти из Верховной Рады.

Такое мнение 13 января в эфире национального телемарафона высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Видеозапись эфира с участием Данилова опубликована на YouTube-канале "Ми – Україна".

"Ни один из них не имеет морального права на сегодняшний день находиться в Верховной Раде Украины... Это пророссийская партия, которая приводила сюда "русский мир"… Я бы очень хотел, чтобы наши депутаты ответственно к этому относились и понимали, с кем они имеют дело… Это опасные рецидивы… Все депутаты от ОПЗЖ должны уйти из Рады. Взять свои вещи, чемоданы и отправиться… на все свободные стороны", – заявил Данилов.

С начала полномасштабной войны 10 народных депутатов потеряли мандаты, заявил 13 января глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Шесть – от ОПЗЖ и еще четыре – с их политической орбиты", – отметил он.

Арахамия пообещал, что "будет еще больше".

Контекст:

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией.

14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". 

20 июня Восьмой апелляционный админсуд во Львове удовлетворил иск Минюста и запретил партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". ОПЗЖ обжаловала это решение. 15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляцию ОПЗЖ и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине

До начала полномасштабного вторжения России во фракцию ОПЗЖ входило 43 депутата, напомнила "Украинская правда" (сейчас эти данные с сайта парламента убрали). Часть депутатов после 24 февраля вышли из фракции, нескольких депутатов, избранных в парламент от этой партии, после начала полномасштабного вторжения лишили мандатов: Илью Киву и Юлию Левочкину – после подачи ими соответствующих заявлений, Вадима Рабиновича – после лишения его украинского гражданства.

В ноябре на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады Руслану Стефанчуку рассмотреть варианты решения этого вопроса.

Инициативу ускорить лишение полномочий нардепов из запрещенных пророссийских партий в Украине не поддержали почти вся фракция "Батьківщина", некоторые представители "Слуги народа" и других фракций в парламенте, отметили в "Чесно".

13 января 2023 года Рада приняла проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий нардепов от ОПЗЖ Тараса Козака, Рената Кузьмина и Виктора Медведчука, а также Андрея Деркача (внефракционный), Андрея Аксенова (внефракционный).

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, СНБО, народные депутаты, парламент, мандат, война России против Украины, партия, Алексей Данилов, ОПЗЖ, русский мир
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